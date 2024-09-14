لوكلير بعد تأهله أولًا في باكو: لم أفقد الثقة في وتيرتنا وبوسعنا الفوز غدًا

سجل شارل لوكلير الزمن الأسرع في تصفيات جائزة باكو الكبرى محرزًا البول بوزيشن الرابع على التوالي على هذه الحلبة.

ورغم مواجهته لبعض المشاكل على سيارته خلال التجارب الحرة الثانية وحادثته في التجارب الأولى، إلا أنه أكد بأنه لم يفقد الثقة في وتيرة السيارة.

حيث قال: "إنها إحدى أفضل الحلبات بالنسبة لي في الموسم. كانت نهاية أسبوع صعبة بسبب الحادثة بالطبع في التجارب الأولى والتي صعب من الأمور قليلًا".

وأضاف: "لكن ذلك لم يفقدني الثقة وعلمت بأن لدينا الوتيرة. كان من المهم كذلك في التصفيات أن أبتعد عن الحواجز قدر الإمكان. حيث ضغطت بعض الشيء في المحاولة الأخيرة وتمكنت من إحراز الزمن المطلوب".

وتابع: "الشعور على السيارة جيد للغاية وكل الأمور كانت رائعة وإنه لأمر مذهل أن نسجل البول بوزيشن هنا".

وأكمل: "المركزان الأول والثالث هما اللذان كنا نود الانطلاق منهما، وآمُل أن نفوز في الغد مع العمل الجماعي. لقد عانينا في الماضي، لكننا نملك هذا العام سيارة سباق أقوى".

واختتم: "قمنا بعمل جيد للغاية في مونزا، لكن علينا أن نبدأ من الصفر في كل جولة. تآكل الإطارات قد يمثل مشكلة نوعًا ما في سباق الغد، لكننا سنقوم بعملنا الليلة ونتحضّر للغد".