لوكلير بعد الفوز: كنا "أقوى بكثير" من المتوقع في أستراليا

حقق لوكلير ما يُسمى بـ "غراند سلام" في أستراليا، ألا وهو إحراز قطب الانطلاق الأول ومن ثم الفوز بالسباق بعد تصدر جميع لفاته، إضافة إلى تسجيل اللفة الأسرع.

وهذه شهادة إضافية على تحسّن فيراري الكبير لموسم 2022، الذي بدأته بأفضل طريقة ممكنة مع لوكلير.

وبالرغم من هذه السيطرة شبه المطلقة، إلا أن أصيل موناكو اعترف بتفاجئه من ذلك، نظراً لأن التحليلات النظرية للفريق لم تشر إلى هذا.

حيث قال مشيراً لعدم توقع سيطرته بهذاالشكل: "كلا، كلا.. في الحقيقة ونظرياً كما قلتُ لكم يوم الخميس: قيل لي أننا خلف ريد بُل قليلاً".

وأكمل: "أعتقد أنه علينا مراجعة تحليلاتنا النظرية. لكن يبدو أننا كنا أكثر قوة بكثير مما كنا نتوقع. وهذه مفاجأة جيدة!".

من جهة أخرى، أشاد لوكلير بالعمل الذي قامت به فيراري على محركها، إضافة إلى الحزمة ككل.

فقال: "نعم بكل تأكيد. بكل تأكيد. العام الماضي كان صعباً للغاية بالنسبة لنا. أما هذا الموسم، في الحقيقة تمكن الفريق من التعامل بالشكل الأفضل مع الوضع".

وأكمل: "لأنني كسائق أقدم آرائي وانطباعاتي وما أريده من السيارة".

وأردف: "من ثم فإن عمل الفريق في مارانيللو تقديم محرك أقوى وأكثر موثوقية مع سيارة جيدة، وقد تمكنوا من ذلك هذا الموسم".

وتابع: "أنا مسرور بشكل لا يصدق وفخور جداً للقيادة مع فيراري. إنه إثبات على مدى روعتهم حقاً".

واسترسل: "بعد معاناة المواسم الماضية، لم يكن من المضمون تقديم المستوى الذي نطمح إليه".

وأضاف: "الموسم طويل، لكننا قدمنا بداية جيدة".

وفيما يتعلق بسباق إيمولا، أكد سائق فيراري أنه لا يكاد يطيق صبراً للمنافسة هناك.

فقال: "ستكون جولة جنونية! إيطاليا بالنسبة لنا دائماً مذهلة. لا أكاد أطيق صبراً للتواجد هناك".

وأكمل: "بالمقابل، أعتقد أنها ستدفع الفريق بشكل أقوى، خاصة وأنهم يعملون بكل جدّ منذ بداية الموسم".

وأضاف: "أريد مواصلة تقديم العمل الجيد دون المبالغة (ومن ثم الوقوع في الخطأ) في سباق الموطن".

واختتم: "نحتاج لأفضل مقاربةٍ ممكنة للسباق هناك".

يشار إلى أن لوكلير عزز من موقعه في صدارة الترتيب العام ضمن بطولة السائقين مع 71 نقطة أمام جورج راسل الذي تقدم إلى المركز الثاني بـ 37 نقطة.

بينما تهيمن فيراري على ترتيب بطولة المصنعين مع 104 نقطة مقابل 65 لصالح مرسيدس في المركز الثاني.