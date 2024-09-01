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لوكلير بعد الفوز في مونزا: ياله من شرف أن تدافع عن ألوان فيراري

أبدى شارل لوكلير سعادته بالفوز لصالح فيراري على أرضها في مونزا.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

تمكن شارل لوكلير من قيادة فريقه فيراري نحو العتبة العليا لمنصة التتويج أمام جماهير التيفوزي على أرضها في مونزا بفضل الاستراتيجية المحكمة من الفريق في مواجهة مكلارين.

انطلق لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الأول أمام زميله أوسكار بياستري الذي نجح باقتناص الصدارة في اللفة الأولى، بينما تراجع الأول خلف شارل لوكلير إلى المركز الثالث.

وباعتماد استراتيجية التوقف الواحد، تمكن لوكلير من التقدم إلى الصدارة والحفاظ عليها ليحرز الفوز أمام بياستري ونوريس.

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وضمن معرض حديثه عقب السباق صرّح المونغاسكي قائلًا: "يا إلهي، ذلك شعور رائع. ظننت أنني لو فزت للمرة الثانية هنا، فلن يكون الشعور مميزًا بذات القدر مثل المرة الأولى، لكن شعوري في اللفات القليلة الأخيرة كان ذاته".

وأضاف: "موناكو ومونزا هما السباقان اللذان أود الفوز بهما في كل عام، وقد فزت بهما هذا الموسم. إنه شعور لا يوصف".

وتابع: "عملت حزمتنا على نحو جيد للغاية على حلبة مثل مونزا. ما أزال أعتقد بأن مكلارين هي الفريق الأفضل، لكننا أحرزنا خطوة إلى الأمام بالتأكيد".

وأكمل: "مثل هذه الانتصارات هي التي تعدّ دليلًا على كم العمل الجاد الذي نقوم به كفريق. وإنه لشرف دومًا أن أسابق لصالح فيراري، لهذا أنا أستمتع بالفعل بهذه اللحظات. هذا الفوز في مونزا يمثّل فرحة كبيرة للمشجعين كذلك. باكو حلبة رائعة أيضاً بالنسبة لي، لذا ربما يكون بوسعنا تحقيق نتيجة مميزة هناك كذلك".

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