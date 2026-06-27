أشار لوكلير إلى أنه مر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أهمية الخروج من حصة تصفيات نظيفة.

حيث قال: "أنا سعيد نسبيًا بنتيجة اليوم".

وأكمل: "لقد كانت آخر جولتين صعبتين جدًا بالنسبة لي".

وتابع: "لذلك، كل ما أردته هو أن نخوض عطلة نهاية أسبوع نظيفة".

وأردف: "الأهم من ذلك أن نقدم أداءً قويًا في التجارب التأهيلية حتى نحصل على انطلاقة جيدة غدًا".

واسترسل: "الانطلاق من المركز الثاني نتيجة رائعة. لقد عمل الفريق ليلًا ونهارًا لتجهيز التحديثات الخاصة ببرشلونة، ثم التحديثات الخاصة بعطلة نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها أخيرًا".

كما اعترف أصيل موناكو بأنه لم يتوقع مثل هذه النتيجة.

حيث قال: "بصراحة، لم أكن أعتقد أبدًا أننا سنتمكن من التواجد في الصف الأول حتى بدأت التجارب التأهيلية".

واختتم: "لذلك فإن النتيجة التي حققناها كانت بالفعل مفاجأة سارة للغاية بالنسبة لنا".