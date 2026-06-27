لوكلير بعد التأهل في الصف الأول على حلبة ريد بُل رينغ: "مفاجأة سارة"
اعترف شارل لوكلير سائق فيراري، بعد حصوله على المركز الثاني في التجارب التأهيلية لجائزة النمسا الكبرى، بأن الانطلاق من الصف الأول كان مفاجأة سارة بالنسبة إليه أيضًا.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: آني غراف
أشار لوكلير إلى أنه مر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أهمية الخروج من حصة تصفيات نظيفة.
حيث قال: "أنا سعيد نسبيًا بنتيجة اليوم".
وأكمل: "لقد كانت آخر جولتين صعبتين جدًا بالنسبة لي".
وتابع: "لذلك، كل ما أردته هو أن نخوض عطلة نهاية أسبوع نظيفة".
وأردف: "الأهم من ذلك أن نقدم أداءً قويًا في التجارب التأهيلية حتى نحصل على انطلاقة جيدة غدًا".
واسترسل: "الانطلاق من المركز الثاني نتيجة رائعة. لقد عمل الفريق ليلًا ونهارًا لتجهيز التحديثات الخاصة ببرشلونة، ثم التحديثات الخاصة بعطلة نهاية هذا الأسبوع".
وأضاف: "بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها أخيرًا".
كما اعترف أصيل موناكو بأنه لم يتوقع مثل هذه النتيجة.
حيث قال: "بصراحة، لم أكن أعتقد أبدًا أننا سنتمكن من التواجد في الصف الأول حتى بدأت التجارب التأهيلية".
واختتم: "لذلك فإن النتيجة التي حققناها كانت بالفعل مفاجأة سارة للغاية بالنسبة لنا".
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