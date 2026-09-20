لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى
وفقًا لتقرير نشره موقع سكوديريا فانز، حددت فيراري جائزة أذربيجان الكبرى لتكون السباق الذي سيتحمل فيه شارل لوكلير عقوبة تغيير المحرك.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: ماركو بيرتوريلو / وكالة فرانس برس/ صور جيتي
يأتي هذا التطور بعد الحادث الكبير الذي تعرض له شارل لوكلير في اللفة الثانية عند منعطف بارابوليكا خلال جائزة إيطاليا الكبرى على أرض فيراري في 6 سبتمبر.
وكانت فيراري قد قدمت مؤخرًا ثاني تحديث لوحدة الطاقة ضمن نظام ADUO التابع للاتحاد الدولي للسيارات. لكن الفريق اضطر إلى العودة إلى مواصفات وحدة الطاقة السابقة خلال جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد، حيث أنهى لوكلير السباق في المركز الرابع.
وبعد السباق، كشف فريد فاسور مدير الفريق أن وحدة الطاقة ADUO2، التي كان يُعتقد في البداية أنه من الممكن إنقاذها بعد الحادث، ستحتاج إلى الاستبدال.
وقال فاسور في حديثه إلى قناة كانال+: "سنرى متى يحتاج شارل إلى تحمل عقوبة المحرك، لكنني أعتقد أن باكو مكان مناسب جدًا لذلك".
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: صور غيتي
ووفقًا لموقع سكوديريا فانز، كشفت فحوصات إضافية بالأشعة السينية لوحدة الطاقة عن وجود تشققات ناجمة عن إجهاد حراري. ورغم ذلك، سيتم استخدام وحدة الطاقة المعنية خلال حصص التجارب في أذربيجان قبل استبدالها يوم السبت. وسيؤدي هذا التغيير إلى فرض عقوبة على لوكلير بالتراجع على شبكة الانطلاق.
ولا يُعد اختيار باكو مفاجئًا، بالنظر إلى أن حلبة الشوارع هناك واحدة من أكثر الحلبات ملاءمة للتجاوز ضمن روزنامة البطولة.
وتأمل فيراري في تكرار النتيجة التي حققتها مرسيدس في مونزا ضمن سيناريو مشابه. ففي جائزة إيطاليا الكبرى، التي تعرض فيها لوكلير للحادث، انطلق كيمي أنتونيللي من آخر شبكة الانطلاق بسبب تغيير وحدة الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، تمكن أنتونيللي من الفوز بالسباق بشكل مثير للإعجاب، مستفيدًا من فرص التجاوز العديدة المتاحة على الحلبة عالية السرعة.
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