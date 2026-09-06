لوكلير بشأن احتكاكه مع هاميلتون: "من الذي يفرض هذه الرواية؟"
يرى شارل لوكلير أن وسائل الإعلام تحاول وضع سائقي فيراري في مواجهة بعضهما بعضًا، وذلك بعدما احتك بزميله لويس هاميلتون في انطلاقة جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
قال شارل لوكلير إنه لا يفهم "من الذي يفرض هذه الرواية" حول وجود صراع داخل فيراري، بعد احتكاكه بزميله لويس هاميلتون في انطلاقة جائزة إيطاليا الكبرى.
وانطلق سائقا فيراري من الصف الثاني في سباق الفريق على أرضه، ونجح كلاهما في تحقيق انطلاقة جيدة، لكن هاميلتون أصبح بمحاذاة لوكلير أثناء الاقتراب من فاريانتي دل ريتيفيلو، المنعطفين الأول والثاني في الحلبة.
واتجه بطل العالم سبع مرات إلى الجهة الداخلية، لكن لوكلير حافظ على موقعه وحصل على الخط الداخلي عند المنعطف الثاني. وظل هاميلتون بمحاذاته، إلا أن لوكلير لم يترك مساحة كافية لزميله. وكانت إرشادات التسابق تسمح له بالتصرف بهذه الطريقة، إذ يتعين على السيارة التي تتجاوز من الخارج أن تكون متقدمة عند قمة المنعطف حتى يحق لها الحصول على مساحة للتسابق.
ومع ذلك، كان هاميلتون غاضبًا بعدما انتهى به الأمر بعجلتين على الحصى وخسر العديد من المراكز بسبب الواقعة.
لكن عندما سُئل عن الاحتكاك، في ظل الجدل الأوسع مؤخرًا حول مدى تعاون سائقي فيراري مع بعضهما بعضًا، رد لوكلير قائلًا: "لا أعرف حقًا من الذي يفرض هذه الرواية بأننا ضد بعضنا بعضًا".
وأضاف: "أعني، بصراحة، كان هناك الكثير من الحديث بالفعل حول زاندفورت."
وفي جائزة هولندا الكبرى، سادت حالة من الارتباك بشأن الاستراتيجية لدى السائقين، إذ خالف لوكلير مطالب فيراري وأخر توقفه في منطقة الصيانة، رغم أن هاميلتون كان يسير خلفه مباشرة، بعدما رأى أن الاستراتيجية ستأتي بنتائج عكسية على سباقه.
ومع ذلك، أقر سائق موناكو بأن حادث مونزا ظهر بصورة سيئة أمام جماهير الفريق "التيفوزي"، خصوصًا أنه انتهى به الأمر إلى الخروج من السباق بحادث في اللفة التالية.
وقال: "لكن هنا، صحيح أننا تجاوزنا الحد. أعتقد أن لويس فعل ذلك في المنعطف الأول، ثم في المنعطف الثاني حاولت اتخاذ أضيق خط ممكن، لكن ذلك لم يكن كافيًا، والقيام بذلك هنا ليس أمرًا جيدًا".
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