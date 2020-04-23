فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: بثّ ألعاب المحاكاة يُظهر شخصيّتي الحقيقيّة

المشاركات
التعليقات
لوكلير: بثّ ألعاب المحاكاة يُظهر شخصيّتي الحقيقيّة
23-04-2020

قال شارل لوكلير أنّ بثّه لحصص الألعاب على حسابه على موقع تويتش يُقدّم لمحة أفضل على "شخصيّته الحقيقيّة" عوضًا عن ظهوره خلال عطل نهاية أسبوع سباقات الفورمولا واحد الحقيقيّة.

بات سائق فيراري نجمًا في عالم سباقات المحاكاة بعد أن فاز بسباقَين ضمن سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة الرسميّة لبطولة العالم للفورمولا واحد وجذب قاعدة جماهيريّة وفيّة لقنوات بثّ الألعاب الخاصة به.

وبحديثه عن الضجّة التي أحدثها، قال لوكلير أنّ طبيعته المحبّة للاستمتاع التي أظهرها خلال حصص البثّ كانت طبيعيّة أكثر من الوضع المحتدم الذي تكون عليه الأمور عادة خلال الجوائز الكبرى.

اقرأ أيضاً:

"لم أتوقّع أن أستمتع بالبثّ على تويتش ولم أرَ نفسي أقوم بذلك مطلقًا بكلّ تأكيد" قال لوكلير ضمن حوارٍ مع وسائل إعلام مختارة بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن اتّصالٍ من شقّته في موناكو.

وأضاف: "لكنّني استمتعت بذلك حقًا وأعتقد بأنّ ذلك أقرب ما يكون لرؤية شخصي الحقيقيّ بالنسبة لأولئك الذين يُتابعونني. من الواضح أنّ الوضع يكون مختلفًا على حلبة الفورمولا واحد، هناك ضغطٌ وهناك أشياء أخرى، لذا ليس من السهل أن تكون الشخص الذي أنت عليه".

وأكمل: "أمّا في تويتش فمن الواضح أنّه باللعب مع السائقين الآخرين وتربطنا صداقات كذلك، ونعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، أنا ولاندو، وجورج وأليكس، لذا أجل، يُمكننا أن نكون أنفسنا واستمتعت كثيرًا بذلك، أكثر ممّا اعتقدت".

ولعب لوكلير طيفًا واسعًا من الألعاب مع أصدقائه سائقي الفورمولا واحد، بل إنّه كرّس عدّة ساعات مؤخّرًا للعبة محاكاة قيادة الشاحنات مع جورج راسل سائق ويليامز.

وفي حين أنّ هكذا ألعاب قد تكون بعيدة جدًا عن عالم الفورمولا واحد، فإنّ سائق الفورمولا واحد يشعر بأنّه من المهمّ أن يُقدّم مشاهير مثله بعض المتعة لأولئك الأقلّ حظًا خلال هذه الأوقات العصيبة بسبب فيروس كورونا.

وقال أصيل موناكو: "لأكون صادقًا فإنّ أولويّتي في الوقت الحاضر هي محاولة توفير بعض المتعة للناس الذين في منازلهم. من الواضح أنّني أبقي نفسي مستمتعًا كذلك وأُحاول التدرّب على المُحاكي".

وأكمل: "لذا أكثر ما أفكّر فيه في الوقت الحاضر هو بعض الأفكار التي يُمكنني التوصّل إليها من أجل مساعدة الناس في منازلهم والذين يشعرون بالملل وليست لهم فرصة امتلاك جهاز محاكاة مثلي، أحاول وضع ابتسامة على وجوههم".

وأردف: "أعتقد بأنّ الفكرة عملت بشكلٍ جيّد مع ما كلّ ما قمنا به مع جورج، وأليكسندر ألبون، ونيكولاس لاتيفي، وسائقي الفورمولا واحد الآخرين المشاركين. ذلك هو الهدف في الحقيقة، ذلك ما أفكّر فيه في أغلب يومي".

اقرأ أيضاً:

كما يشعر لوكلير بأنّ التسابق على شبكة الانترنت سمح له بالحفاظ على تأهّبه ودقّته في وقت لا تُوجد فيه أيّة فرصٍ أخرى للقيادة.

وقال: "أعتقد بأنّ سباقات المحاكاة تساعدني على الحفاظ على تركيزي على الهدف وتذكّر أنّني هنا من أجل التسابق، وأنّني أنتظر للعودة إلى سيارتي".

وأكمل: "لذا أجل، لا تزال لدينا روح المنافسة في عقولنا عبر هذه السباقات على شبكة الانترنت، وذلك يُساعدنا كثيرًا على تجاوز هذه الأوقات الغريبة".

المقال التالي
هايدفيلد: كوبتسا مخطئ باعتقاده أن "بي ام دبليو" فضّلتني عليه

المقال السابق

هايدفيلد: كوبتسا مخطئ باعتقاده أن "بي ام دبليو" فضّلتني عليه
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟

2
فورمولا 1

إيمولا منفتحة على استضافة سباقات فورمولا واحد من دون جمهور

أحدث ملفات الفيديو

قناة 01:30
فورمولا 1

قناة "أف-دكت" لسيارة مرسيدس دبليو03

سائقو الفورمولا واحد في المنزل 04:06
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد في المنزل

قناة 01:41
فورمولا 1

قناة "أف-داكت" لفريق مكلارين

سبعة من أغرب الرعاة في تاريخ الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

سبعة من أغرب الرعاة في تاريخ الفورمولا واحد

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

أحدث الأخبار

هايدفيلد: كوبتسا مخطئ باعتقاده أن "بي ام دبليو" فضّلتني عليه
F1

هايدفيلد: كوبتسا مخطئ باعتقاده أن "بي ام دبليو" فضّلتني عليه

إيمولا منفتحة على استضافة سباقات فورمولا واحد من دون جمهور
F1

إيمولا منفتحة على استضافة سباقات فورمولا واحد من دون جمهور

تحليل: كيف انحرف وثائقي نتفليكس قليلًا عن الأساس الذي جعل الموسم الأوّل فريدًا
F1

تحليل: كيف انحرف وثائقي نتفليكس قليلًا عن الأساس الذي جعل الموسم الأوّل فريدًا

نوريس يتجه للمشاركة في منافسات إندي كار الإلكترونية على حلبة الأمريكيتين
eSpt

نوريس يتجه للمشاركة في منافسات إندي كار الإلكترونية على حلبة الأمريكيتين

فيتيل: موسم من 10 سباقات لن يقلل من قيمة اللقب وأحقية الفائز
F1

فيتيل: موسم من 10 سباقات لن يقلل من قيمة اللقب وأحقية الفائز

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.