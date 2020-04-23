لوكلير: بثّ ألعاب المحاكاة يُظهر شخصيّتي الحقيقيّة

بات سائق فيراري نجمًا في عالم سباقات المحاكاة بعد أن فاز بسباقَين ضمن سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة الرسميّة لبطولة العالم للفورمولا واحد وجذب قاعدة جماهيريّة وفيّة لقنوات بثّ الألعاب الخاصة به.

وبحديثه عن الضجّة التي أحدثها، قال لوكلير أنّ طبيعته المحبّة للاستمتاع التي أظهرها خلال حصص البثّ كانت طبيعيّة أكثر من الوضع المحتدم الذي تكون عليه الأمور عادة خلال الجوائز الكبرى.

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"لم أتوقّع أن أستمتع بالبثّ على تويتش ولم أرَ نفسي أقوم بذلك مطلقًا بكلّ تأكيد" قال لوكلير ضمن حوارٍ مع وسائل إعلام مختارة بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن اتّصالٍ من شقّته في موناكو.

وأضاف: "لكنّني استمتعت بذلك حقًا وأعتقد بأنّ ذلك أقرب ما يكون لرؤية شخصي الحقيقيّ بالنسبة لأولئك الذين يُتابعونني. من الواضح أنّ الوضع يكون مختلفًا على حلبة الفورمولا واحد، هناك ضغطٌ وهناك أشياء أخرى، لذا ليس من السهل أن تكون الشخص الذي أنت عليه".

وأكمل: "أمّا في تويتش فمن الواضح أنّه باللعب مع السائقين الآخرين وتربطنا صداقات كذلك، ونعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، أنا ولاندو، وجورج وأليكس، لذا أجل، يُمكننا أن نكون أنفسنا واستمتعت كثيرًا بذلك، أكثر ممّا اعتقدت".

ولعب لوكلير طيفًا واسعًا من الألعاب مع أصدقائه سائقي الفورمولا واحد، بل إنّه كرّس عدّة ساعات مؤخّرًا للعبة محاكاة قيادة الشاحنات مع جورج راسل سائق ويليامز.

وفي حين أنّ هكذا ألعاب قد تكون بعيدة جدًا عن عالم الفورمولا واحد، فإنّ سائق الفورمولا واحد يشعر بأنّه من المهمّ أن يُقدّم مشاهير مثله بعض المتعة لأولئك الأقلّ حظًا خلال هذه الأوقات العصيبة بسبب فيروس كورونا.

وقال أصيل موناكو: "لأكون صادقًا فإنّ أولويّتي في الوقت الحاضر هي محاولة توفير بعض المتعة للناس الذين في منازلهم. من الواضح أنّني أبقي نفسي مستمتعًا كذلك وأُحاول التدرّب على المُحاكي".

وأكمل: "لذا أكثر ما أفكّر فيه في الوقت الحاضر هو بعض الأفكار التي يُمكنني التوصّل إليها من أجل مساعدة الناس في منازلهم والذين يشعرون بالملل وليست لهم فرصة امتلاك جهاز محاكاة مثلي، أحاول وضع ابتسامة على وجوههم".

وأردف: "أعتقد بأنّ الفكرة عملت بشكلٍ جيّد مع ما كلّ ما قمنا به مع جورج، وأليكسندر ألبون، ونيكولاس لاتيفي، وسائقي الفورمولا واحد الآخرين المشاركين. ذلك هو الهدف في الحقيقة، ذلك ما أفكّر فيه في أغلب يومي".

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كما يشعر لوكلير بأنّ التسابق على شبكة الانترنت سمح له بالحفاظ على تأهّبه ودقّته في وقت لا تُوجد فيه أيّة فرصٍ أخرى للقيادة.

وقال: "أعتقد بأنّ سباقات المحاكاة تساعدني على الحفاظ على تركيزي على الهدف وتذكّر أنّني هنا من أجل التسابق، وأنّني أنتظر للعودة إلى سيارتي".

وأكمل: "لذا أجل، لا تزال لدينا روح المنافسة في عقولنا عبر هذه السباقات على شبكة الانترنت، وذلك يُساعدنا كثيرًا على تجاوز هذه الأوقات الغريبة".