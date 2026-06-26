وضعت فيراري حداً لسلسلة انتصارات مرسيدس في جائزة إسبانيا الكبرى، محققة فوزها الأول في الموسم مع لويس هاميلتون. ومع ذلك، عانى شارل لوكلير من انسحاب مؤسف من سباق برشلونة.

وضمن حديثه قبل جائزة النمسا الكبرى، أكد لوكلير أنه يتوقع أن تكون مرسيدس قوية، لكنه يعتقد أن ظروف الطقس الحار قد تصب في مصلحة فيراري.

حيث قال: "من حيث التنافسية العامة، أعتقد أن مرسيدس ستمتلك السيارة الأسرع".

وأكمل: "لقد قدمنا أداءً جيداً للغاية مع الإطارات خلال السباق في ظروف الطقس الحار. نأمل أن نتمكن من نقل نقطة القوة هذه إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وأردف: "مع ذلك، هناك خطوط مستقيمة أطول هنا، ووحدة طاقة مرسيدس تبدو أفضل حالياً. لذلك، أعتقد أننا قد ندفع ثمناً أكبر قليلاً مقابل ذلك. لذا فإن مرسيدس لا تزال الفريق الذي يجب التغلب عليه".

ولم يشارك لوكلير تفاصيل المشكلة التقنية التي تسببت في انسحابه من سباق برشلونة، لكنه كشف أنها لا تسبب له قلقاً كبيراً بشأن المستقبل.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Jayce Illman / Getty Images

فقال: "لا يمكنني الخوض في الكثير من التفاصيل، لكن العطل تطور بشكل مفاجئ تماماً".

وأكمل: "لا أعتقد أن هذا سيكون سبباً للقلق في المستقبل. ومع ذلك، فإن الجولتين الماضيتين كانتا صعبتين للغاية بالنسبة لي".

وأردف: "كل ما أريده الآن هو عطلة نهاية أسبوع نظيفة كفريق كي أعود إلى المكان الذي يجب أن أتواجد فيه".

بالمقابل، أكد لوكلير أن انتصار هاميلتون الأخير حفزه على الفوز مجدداً، فقال: "رؤية لويس يفوز تجعلني أرغب في الفوز مجدداً أيضاً".

وأكمل: "في السنوات القليلة الماضية لم نكن نملك السيارة اللازمة للقيام بذلك، ولكننا نشعر الآن بأننا عدنا إلى وتيرة الفوز".

وأردف: "مهمتي هي المنافسة في المقدمة، تماماً كما فعل لويس في برشلونة".

وعندما سُئل سؤالاً مماثلاً بعد أن قال هاميلتون أنه بات ضمن معركة البطولة، ردّ لوكلير: "لكي أكون صادقاً، أنا لا أفكر في البطولة في الوقت الحالي".

وأكمل: "لقد كنت أحاول إعادة تجميع كل شيء معاً خلال الجولات القليلة الماضية، وقد قمنا بحل الكثير من المشاكل".

وأردف: "بادئ ذي بدء، أريد العودة إلى وتيرتي الخاصة. إذا تمكت من تحقيق ذلك، فقد تتبع ذلك انتصارات عديدة في السباقات".

وأضاف: "سأفكر في البطولة في نهاية الموسم. إنه ليس أمراً أفكر فيه في الوقت الحالي".

كما أوضح لوكلير أنه مسرور بالتحديثات المستمرة من فيراري ووتيرة العمل في المصنع، مضيفاً أنه يعتقد أن الفريق يتحرك في الاتجاه الصحيح.

حيث قال: "الفريق في وضع جيد للغاية".

وأكمل: "لقد رأينا الكثير من الابتكارات في سيارتنا منذ بداية الموسم. إنه أمر إيجابي للغاية أن يبذل الأشخاص في المصنع الكثير من الجهد من حيث الإنتاج وجلب التحديثات باستمرار".

واختتم: "الجولات التي قدمنا فيها التحديثات أكثر من تلك التي لم نقدم فيها تحديثات".