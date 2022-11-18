لوكلير: الناس ينسون تقدّم فيراري في ظلّ شائعات مغادرة بينوتو
لا يعتقد شارل لوكلير بأنّ على الناس إيلاء "الكثير من الاهتمام" للشائعات المتعلّقة بإمكانيّة مغادرة ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد هذا الشتاء، قائلًا أنّ الناس "يميلون لنسيان" تقدّم الفريق.
أشار تقرير لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" يوم الثلاثاء إلى أنّ بينوتو مدير فريق فيراري يتّجه لمغادرة دوره في يناير المقبل، على أن يتمّ تجهيز فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو كبديله.
وأصدرت فيراري بيانًا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي استجابة للشائعات، حيث أشارت إلى أنّها "عديمة الأسس بالكامل".
وكان بينوتو قد استلم دفّة قيادة الفريق منذ يناير 2019، وذلك بعد تدرّجه في المراتب في الفريق بعد أن كان مُشرفًا على قسم المحرّكات سابقًا.
وقال لوكلير، الذي يُنافس على المركز الثاني في بطولة السائقين هذا العام بالدخول إلى الجولة الختاميّة في أبو ظبي، أنّه "دائمًا ما توجد الشائعات في الفورمولا واحد، خاصة في ما يتعلّق بفيراري" عند حديثه حول ذلك التقرير أمسٍ الخميس.
لكنّه أشار إلى قدر التقدّم الذي حقّقته فيراري هذا العام، وذلك بعد إنهاء جفاف انتصاراتها الذي يعود إلى سنغافورة 2019 عندما تقدّم ثنائيّة الفريق أمام زميله كارلوس ساينز الإبن في الجولة الافتتاحيّة من هذا العام.
وقال: "من الواضح أنّه عندما نصل إلى نهاية الموسم فدائمًا ما تكون هناك الكثير من الشائعات حولنا".
وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج للتركيز على عملنا كفريق، ومحاولة استخراج كلّ الأمور التي تحدث حول الفريق".
وأكمل: "يميل الناس لنسيان حجم الخطوة الضخمة التي حققناها بين العام الماضي وهذا العام. من الواضح أنّنا نحتاج خطوة أخرى، لكنّني متأكّدٌ من أنّنا سنفعل ذلك معًا، وذلك بدءًا من هذا السباق، وآمل أن نُنهي الموسم بشكلٍ جيّد".
ثمّ تابع: "ما عدا ذلك فلا يوجد شيء لقوله. لا أعتقد بأنّ علينا إيلاء الكثير من الاهتمام لهذه الشائعات".
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