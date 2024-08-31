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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

لوكلير: المنافسة مع لويس في مونزا ستحمل طابعاً خاصاً

قال شارل لوكلير سائق فيراري أن إحساس خوض منافسات مونزا على متن السيارة الحمراء أمام التيفوزي، يحمل "طابعاً خاصاً".

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

تكلم أصيل موناكو عما يعنيه له خوض المنافسات في حلبة مونزا الإيطالية العريقة، على متن سيارة الحصان الجامح.

وأكد كذلك على حماسه إزاء مشاركة هذه المشاعر مع لويس هاميلتون، الذي سينضم إلى السكوديريا العام المقبل.

وضمن معرض كلامه في المؤتمر الصحفي على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، قال لوكلير: "المنافسة في إيطاليا مع فيراري على حلبة مونزا تحمل طابعاً خاصاً جداً، جداً".

وأكمل: "إنها حلبة أسطورية، وتمنح إحساساً خاصاً".

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وتابع: "سيختبر لويس هذه الأحاسيس العام المقبل، سنختبرها سوية، وأنا واثق أنها ستكون تجربة خاصة جداً".

بالمقابل، أوضح لوكلير أن توقعاته لم تتغير، رغم مستوى فيراري المتواضع خلال آخر سباقين.

فقال: "نحن لسنا مستعدين لحصد الانتصارات بعد، لكننا فهمنا بعض المشاكل".

وأكمل : "نحن في موقع أفضل من المعتاد على حلبة ذات ارتكازية أعلى".

واختتم: "لدينا بعض التحديثات للسيارة ونأمل أن نصبح أقرب ضمن المنافسات مما كنا عليه خلال السباقات الأخيرة".

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