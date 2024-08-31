لوكلير: المنافسة مع لويس في مونزا ستحمل طابعاً خاصاً

تكلم أصيل موناكو عما يعنيه له خوض المنافسات في حلبة مونزا الإيطالية العريقة، على متن سيارة الحصان الجامح.

وأكد كذلك على حماسه إزاء مشاركة هذه المشاعر مع لويس هاميلتون، الذي سينضم إلى السكوديريا العام المقبل.

وضمن معرض كلامه في المؤتمر الصحفي على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، قال لوكلير: "المنافسة في إيطاليا مع فيراري على حلبة مونزا تحمل طابعاً خاصاً جداً، جداً".

وأكمل: "إنها حلبة أسطورية، وتمنح إحساساً خاصاً".

وتابع: "سيختبر لويس هذه الأحاسيس العام المقبل، سنختبرها سوية، وأنا واثق أنها ستكون تجربة خاصة جداً".

بالمقابل، أوضح لوكلير أن توقعاته لم تتغير، رغم مستوى فيراري المتواضع خلال آخر سباقين.

فقال: "نحن لسنا مستعدين لحصد الانتصارات بعد، لكننا فهمنا بعض المشاكل".

وأكمل : "نحن في موقع أفضل من المعتاد على حلبة ذات ارتكازية أعلى".

واختتم: "لدينا بعض التحديثات للسيارة ونأمل أن نصبح أقرب ضمن المنافسات مما كنا عليه خلال السباقات الأخيرة".