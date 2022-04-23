لوكلير يشعر بالأسف على الخيارات الاستراتيجية الخاطئة في تصفيات إيمولا

بدا بأن لسائق فيراري الأفضلية على صعيد الوتيرة خلال المراحل الأولى من التصفيات، لكن وضمن القسم الثالث الحاسم، كانت الخيارات الاستراتيجية المتبعة من قِبَله هو وفيرشتابن هي التي حسمت المعركة.

إذ ومع دخول الحلبة في طور الجفاف، كان من الواضح بأن اللفات الأسرع في الحصة ستأتي على الأرجح قرب نهايتها.

لذلك وبعد لفة سريعة أولى، آثر لوكلير التراجع والقيام بلفة هادئة لإعادة شحن بطاريته وتجهيز إطاراته للمحاولة التالية عوضًا عن الضغط ضمن محاولة ثانية.

في المقابل، ضغط فيرشتابن ضمن محاولته الثانية لينتزع قطب الانطلاق الأول، في حين تلاشت آمال لوكلير بالقدرة على الردّ مع الدخول في فوضى الأعلام الحمراء وهطول الأمطار لاحقًا.

وبالحديث عن الطريقة التي تبلورت بها التصفيات، قال لوكلير: "تمحور الأمر كله حول تسجيل اللفات وانتظار القسم الثالث لتقديم لفة متكاملة".

وأضاف: "لذلك أشعر بإحباط أكبر الآن، كونني وعندما أتى القسم الثالث، اتخذت الخيار الخاطئ. لكن تلك هي الحياة. نتعلم مما يحدث وفي النهاية مركز الانطلاق الثاني ليس نتيجة كارثية".

ومع تمتّع فيراري بالأفضلية على صعيد الوتيرة حتى الآن في هذا الموسم، فلم يكن لدى لوكلير شكّ بأن لديه القدرة على إحراز قطب الانطلاق الأول.

حيث قال: "لست سعيدًا. أعتقد بأننا امتلكنا الوتيرة، كنا أقوياء للغاية طوال الحصة. قمت بلفة واحدة (في القسم الثالث) والتي كانت قوية وقررت التراجع بعد ذلك في المحاولة الثانية، فقط لتجهيز الإطارات لآخر محاولتين، كون التحمية هامة للغاية. أردت أن أكون جاهزًا لآخر لفتين في نهاية الحصة، لكن ذلك لم يحدث مطلقًا بسبب العلم الأحمر".

هذا وبالرُغم من أن التجاوز ليس سهلًا في إيمولا، لكن لوكلير لا يرى سببًا كبيرًا يمنعه من أن تكون لديه فرصة التقدم في كل من السباق القصير والرئيسي.

فقال عند سؤاله إذا ما يتوقّع أن يحقق الفوز: "أحب أن أحلم، لكننا بحاجة كذلك للتركيز على عملنا وألا نفرط في القيام بالمطلوب. لذلك دعونا نواصل الضغط. أعتقد بأن لدينا القدرة على ذلك الآن (الفوز)".