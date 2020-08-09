لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

انطلق لوكلير من المركز الثامن على شبكة الانطلاق حيث اعترف بأنه لن يكون من الممكن تحقيق نتيجة أفضل في السباق بالنظر إلى سرعة السيارة، بيد أنّ السائق المونغاسكي اعتمد استراتيجية التوقف لمرّة واحدة حيث أدار إطارات سيارته بنجاح محققًا المركز الرابع في نهاية المطاف.

وكان لوكلير الوحيد مع إستيبان أوكون وكيمي رايكونن الذين فضلوا التوقف لمرّة واحدة.

وقد ساعد هذا المركز فريق فيراري إلى التقدّم إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين على حساب مكلارين.

"أنا سعيدٌ للغاية اليوم" قال لوكلير، مضيفًا "بالنسبة لي، المركز الرابع هو أشبه بالفوز. بالتأكيد ليس من الجميل عندما تُشبّه هذا المركز بالفوز، ولكن هذا هو موقعنا الفعلي في الوقت الراهن".

وأكمل "نقطة ضعفي العام الماضي كانت تتمثّل في إدارة الإطارات، إذ عملتُ بشكل كبير على هذا الجانب، حيث أشعر بالرضا عندما أرى نتائج عملي على الحلبة".

وتابع قائلاً "كنت أتوقّع أن أنهي السباق في المركز الثامن بأفضل الحالات. لذلك أنا سعيدٌ للغاية بالمركز الرابع. علينا أن نُحلّل ونفهم سبب سرعة السيارة اليوم كوني لا أستوعب ذلك حاليًا".

واختتم "في هذه الظروف الصعبة التي نُواجهها علينا استغلال جميع الفرص أمامنا".