لوكلير: المركز الرابع في سبا كان "أسوأ من المتوقّع" لأنّ مرسيدس كانت أسرع
يشعر سائق فيراري بأنّه كان ليكون أسعد بالتفريط في منصّة التتويج خلف ريد بُل ومكلارين، لكن لا يُمكنه اعتبار مركزه الرابع في سباق نتيجة إيجابيّة كون مرسيدس تغلّبت على الحصان الجامح من خلال الوتيرة النقيّة.
شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
يشعر لوكلير أنّه لا يُمكن لفيراري الشعور بالرضا بأفضل نتيجة لها منذ فوزه بسباق موناكو في مايو الماضي، وذلك كون مركزه الرابع في بلجيكا جاء خلف سيارتي مرسيدس في الصدارة.
بدأت فيراري الموسم كأقرب منافسات ريد بُل، لكنّها تراجعت خلف مكلارين ومرسيدس منذ ذلك الحين بعد أن آتت تحديثاتها في برشلونة بنتائج عكسيّة.
وعمل الفريق الإيطالي بجهدٍ لتحسين أدائه في المنعطفات السريعة المتواجدة بكثافة في سبا، حيث فاجأ لوكلير الجميع بحلوله ثاني في تصفيات السبت الممطرة ليرث قطب الانطلاق الأوّل من ماكس فيرستابن بسبب العقوبة.
وتصدّر أصيل موناكو اللفّات الافتتاحيّة، لكنّه تراجع خلف هاميلتون ومن ثمّ أوسكار بياستري الذي تجاوزه في اللفّات الأخيرة، وكذلك جورج راسل الذي جازف باستراتيجيّة التوقّف الوحيد ليفوز بالسباق.
وقال لوكلير بعد السباق: "ما حدث كان بسيطًا للغاية، لم نكن سريعين بما فيه الكفاية".
وأضاف: "أشعر أنّنا كنّا رابع أسرع سيارة اليوم. مكلارين وريد بُل كانتا متوقّعتين. لكنّ مرسيدس كانت أسرع من المتوقّع".
وأكمل: "من الصعب الإبقاء عليهم خلفنا على حلبة كهذه في ظروف سباقٍ طبيعيّة وفي أجواء جافة".
ثمّ تابع: "قمنا بعملٍ جيّدٍ للإبقاء على ماكس ولاندو نوريس خلفنا في النهاية. لكنّ المركز الرابع كان أفضل ما يُمكننا تحقيقه اليوم".
وعندما سُئل إن كان تواجده لفترة طويلة في مراكز منصّة التتويج في سباق أمرًا إيجابيًا يُمكنه الرضا به، قال لوكلير: "كلّا، لأنّه لو كان ذلك بوجود ريد بُل في الأمام فحينها أعتقد بأنّ تلك كانت لتكون عطلة نهاية أسبوع إيجابيّة، لكنّ مرسيدس كانت في الأمام، حيث اعتقدنا بأنّنا في ذات المستوى معها لكنّهم تمتّعوا بأفضليّة علينا".
وأكمل: "لذا لا أعتبر هذه النتيجة إيجابيّة للغاية. كانت نتيجة أسوأ من المتوقّع".
من جانبه شعر زميله كارلوس ساينز الإبن كذلك أنّ نتيجة سباق سبا-فرانكورشان أظهرت أنّ فيراري لم تُحقّق خطوة إلى الأمام على صعيد الأداء بالمقارنة مع منافساتها.
وقال الإسباني: "عندما ترى وتيرة مرسيدس، وريد بُل ومكلارين في السباق، فلا أعتقد ذلك. أعتقد بأنّنا لا نزال متأخّرين بعُشرين أو ثلاثة".
وأكمل: "ذلك مع السيارة التي انطلقت من المركز الأوّل وحلّت رابعة. أمّا مع سيارتي فقد شعرت بأنّنا كنّا ننافس على منصّة التتويج ومن ثمّ حالما انتقل الجميع إلى إطارات هارد فقد كان بوسعكم رؤية وتيرة الجميع".
كما قال لوكلير أنّها عانى كذلك من الارتدادات على سيارة "اس.اف-24" وهي مشكلة أثّرت على سائقي الفريق منذ جولة برشلونة.
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