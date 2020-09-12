لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

دخلت فيراري عطلة نهاية الأسبوع في موجيللو وهي تأمُل العودة بعد السباقين الماضيين اللذين عجز الفريق فيهما عن تسجيل النقاط إثر المعاناة مع مستويات الارتكازية المنخفضة لحلبتَي سبا ومونزا.

وبينما خرج زميل لوكلير بالفريق سيباستيان فيتيل من القسم الأوّل للتصفيات، حيث تأهّل بالمركز الـ 14، لكنّ المونغاسكي كان قادرًا على المرور إلى القسم الثالث ومن ثمّ تأمين المركز الخامس على شبكة الانطلاق خلال محاولته الأخيرة.

وبالرُغم من أنّ لوكلير استفاد من رفع العلم الأصفر في الخلف والذي منع العديد من منافسيه من فرصة تحسين أزمنتهم، لكنّه كان سعيدًا بالنتيجة النهائية التي سجّلها.

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حيث قال: "أنا سعيد جدًا، سعيد للغاية بلفّتي السريعة إجمالًا. حاولت بذل أفضل ما لديّ والمركز الخامس بكل تأكيد تجاوز كلّ توقعاتنا".

وأضاف: "سباقا مونزا وسبا كان صعبين للغاية على الفريق بأكمله، حيث عانيت كثيرًا خلال قيادة السيارة على تلك الإعدادات منخفضة الارتكازية، كان الوضع صعبًا جدًا كذلك مع التوازن".

وتابع: "لكنّنا هنا تمكّنا من بلوغ التوازن المناسب، حيث كان شعوري جيّدًا للغاية داخل السيارة. نفتقر لمستوى الأداء الكلي المأمول كي ننافس مع سائقي الصدارة، لكنّ التوازن كان جيّدًا للغاية اليوم".

وأكمل: "منحني ذلك التغيير الثقة، وكنت قادرًا على تقديم أفضل ما لدي خلال تلك اللفة. لكن الوضع كان صعبًا، حيث كنت على إطارات قديمة خلال اللفة الأولى في القسم الثالث. لذلك كان من الصعب الانتقال من إطارات قديمة إلى جديدة، لكننا نجحنا في تحقيق نتيجة جيّدة في النهاية".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري تحتفل بسباقها رقم 1000 في الفورمولا واحد على حلبة موجيللو نهاية هذا الأسبوع، لكنّ لوكلير يشعر بأنّ الفريق سيعانى من أجل التواجد في المقدمة بعد تقييم وتيرة السباق لدى السيارات التي ستنطلق في الخلف.

فقال: "هنالك فرصة جيّدة. لكن على الجانب الآخر، وإذا ما نظرنا إلى وتيرة السباق مع الفرق الأخرى بالأمس، فهنالك العديد من السيارات التي أرى بأنّها أكثر قوة منا على ذلك الصعيد".

واختتم: "سيكون من الصعب إبقائهم في الخلف، لكنّ تلك مهمتي داخل السيارة وسأبذل أقصى ما لديّ".