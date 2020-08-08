لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

بعد أسبوعٍ من تأهّله في المركز الرابع وحلوله ثالثًا في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في فيراري، واجه لوكلير أوقاتًا صعبة نهاية هذا الأسبوع في ظلّ معاناته على إطارات "سوفت".

وبحديثه إلى قناة سكاي سبورتس اف1، قال لوكلير أنّه لم يكن متفاجئًا من عدم قدرته على تكرار نتيجته من الأسبوع الماضي.

وقال سائق فيراري: "كلّا لست متفاجئًا، أعتقد بأنّها صورة واقعيّة بالنسبة لنا بكلّ صدق. لكنّنا عانينا أكثر من نهاية الأسبوع الماضي هنا، خاصة على الإطارات الليّنة. نبدو أكثر عدائيّة على الإطارات ولا يُمكننا حتّى القدرة على إكمال لفّة تامة في القسم الثالث على الإطارات الليّنة".

وأضاف: "يتراجع أداؤها في المقطع الثالث الأخير. خسرت الكثير من الوقت هناك لكن ليس بوسعنا فعل الكثير الآن".

ثمّ تابع: "قد تلعب الاستراتيجيّة دورًا غدًا، لكن ربّما لا يُمكننا توقّع منصّة تتويج لنا غدًا. أتوقّع المعاناة غدًا بالنظر إلى نقاط ضعفنا على صعيد إدارة الإطارات. ورؤية مستوى التآكل الذي شاهدناه فإنّ الوضع سيكون صعبًا نهاية هذا الأسبوع".

وأشار لوكلير إلى أنّ حزمة فيراري منخفضة الارتكازيّة لنهاية هذا الأسبوع لم تُساعده على الحفاظ على إطاراته، لكنّه اعترف بأنّ زيادة الارتكازيّة جعلت السيارة بطيئة جدًا على الخطوط المستقيمة.

وقال: "سيكون سباق الغد صعبًا جدًا. من الصعب إكمال لفّة تصفيات، وسيكون من الصعب مجاراة الآخرين في السباق. لكنّنا متفائلون، سأبذل كلّ ما في وسعي وسنرى أين سينتهي بنا المطاف".

وأكمل: "سيكون هناك سائقون سيُجازفون بمحاولة الاقتصار على وقفة صيانة واحدة، وسيجري آخرون اثنتين. لا يُمكنني الإفصاح عن استراتيجيّتنا، لكنّنا حلّلنا البيانات ونحن متأكّدون من الاستراتيجيّة التي سنتبناها".

على الجانب الآخر من المرآب، تواصلت معاناة زميله سيباستيان فيتيل لنهاية الأسبوع الثاني على التوالي، وسينطلق من المركز الـ 11 بعد أن كسب مركزًا نتيجة عقوبة إستيبان أوكون.

وقال الألماني: "دائمًا ما أكون متفائلًا. أحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر قدر الإمكان. آمل أن نحظى بيومٍ أفضل غدًا، لكنّني أعتقد بأنّنا في ذات المستوى تقريبًا مثل الأسبوع الماضي. لم نكن قادرين على تحقيق خطوة إلى الأمام، واختبرنا الكثير من الأشياء المختلفة على السيارة".

واختتم: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى الإيجابيّات، فقد كنت سعيدًا بلفّاتي وشعرت بأنّ استخرجت كلّ ما كان متاحًا. قدّمت لفّات أسوأ في حياتي وكانت النتائج أفضل من ذلك، لذا أن سعيدٌ بلفّتي".