لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون التالي / فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

أعرب سائق فيراري شارل لوكلير عن رضاه بالمركز السادس الذي حققه في سباق جائزة البحرين الكبرى، لكنه يطمح إلى تحقيق المزيد مع مرور السباقات.

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

بعد موسم مخيّب للآمال في 2020، قلّل لوكلير من تطلعاته خلال العطلة الشتوية واستمرّ ذلك إلى اليوم. وعلى الرغم من ذلك، أصبح يعرف المزيد حول قدرات سيارته مع نهاية الجولة الافتتاحية للموسم الجديد على حلبة البحرين الدولية.

وحقّق أصيل موناكو المركز الرابع في تصفيات يوم السبت، وتقدّم للمركز الثالث مؤقتاً مع بداية السباق لكنّه تراجع في نهاية المطاف خلف سائقَي مكلارين وريد بُل لاندو نوريس وسيرجيو بيريز، ليُنهيه في المركز السادس.

"صراحةً، لقد قمنا بعمل جيّد" قال لوكلير لشبكة "كنال+" الفرنسية.

وأضاف: "مكلارين كانت سريعة جداً اليوم، خاصةً لاندو (نوريس). وتواجدت سيارات ريد بُل ومرسيدس أمامنا أيضاً. أنا راضٍ بالمركز السادس".

وأكمل: "سنحاول رؤية ما يمكننا فعله للتحسّن أكثر. وبالطبع بعد الانطلاقة الجيدة، أردت تحقيق المزيد. لكن المركز السادس كان أقصى ما يمكننا تحقيقه اليوم".

وتابع: "أعتقد بأنّ هذه واحدة من الحلبات التي أعاني فيها كثيراً خلال السباق، وعلاوةً على ذلك، لم تكن فيراري قويّة على هذه الحلبة في الماضي. لذا، تبدو الأمور إيجابية في الوقت الراهن".

كما قال لوكلير بأنّ الإيجابيات من السباق ستساعد فيراري على التقدّم إلى الأمام، لكنّه أكّد على ضرورة القيام بهذه الخطوة هذا العام قبل الثورة التقنية التي سيشهدها موسم 2022. واعترف بأنّه أصبحت لديه صورة أوضح حول ما يجب أن يصبح هدف الحظيرة الإيطالية.

وقال بخصوص ذلك: "سيكون من الرائع لو استطعنا تحقيق المركز الثالث في بطولة الصانعين".

وأردف: "مجدّداً، من الغريب قول ذلك، فتلك ليست المكانة التي تطمح لها فيراري".

واختتم: "لكن بالنظر للموسم الماضي، أعتقد أنّ المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

المقال السابق

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

المقال التالي

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

2
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

3
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

4
فورمولا 1

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

5
فورمولا 1

مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها

13س
أحدث الأخبار
فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون
فورمولا 1

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له
فورمولا 1

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

هاميلتون يُحقّق فوزه الخامس في سباق جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يُحقّق فوزه الخامس في سباق جائزة البحرين الكبرى

أحدث ملفات الفيديو
مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1
27-03-2021

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1
27-03-2021

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1
27-03-2021

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

أحدث الأخبار

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.