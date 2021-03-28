لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

بعد موسم مخيّب للآمال في 2020، قلّل لوكلير من تطلعاته خلال العطلة الشتوية واستمرّ ذلك إلى اليوم. وعلى الرغم من ذلك، أصبح يعرف المزيد حول قدرات سيارته مع نهاية الجولة الافتتاحية للموسم الجديد على حلبة البحرين الدولية.

وحقّق أصيل موناكو المركز الرابع في تصفيات يوم السبت، وتقدّم للمركز الثالث مؤقتاً مع بداية السباق لكنّه تراجع في نهاية المطاف خلف سائقَي مكلارين وريد بُل لاندو نوريس وسيرجيو بيريز، ليُنهيه في المركز السادس.

"صراحةً، لقد قمنا بعمل جيّد" قال لوكلير لشبكة "كنال+" الفرنسية.

وأضاف: "مكلارين كانت سريعة جداً اليوم، خاصةً لاندو (نوريس). وتواجدت سيارات ريد بُل ومرسيدس أمامنا أيضاً. أنا راضٍ بالمركز السادس".

وأكمل: "سنحاول رؤية ما يمكننا فعله للتحسّن أكثر. وبالطبع بعد الانطلاقة الجيدة، أردت تحقيق المزيد. لكن المركز السادس كان أقصى ما يمكننا تحقيقه اليوم".

وتابع: "أعتقد بأنّ هذه واحدة من الحلبات التي أعاني فيها كثيراً خلال السباق، وعلاوةً على ذلك، لم تكن فيراري قويّة على هذه الحلبة في الماضي. لذا، تبدو الأمور إيجابية في الوقت الراهن".

كما قال لوكلير بأنّ الإيجابيات من السباق ستساعد فيراري على التقدّم إلى الأمام، لكنّه أكّد على ضرورة القيام بهذه الخطوة هذا العام قبل الثورة التقنية التي سيشهدها موسم 2022. واعترف بأنّه أصبحت لديه صورة أوضح حول ما يجب أن يصبح هدف الحظيرة الإيطالية.

وقال بخصوص ذلك: "سيكون من الرائع لو استطعنا تحقيق المركز الثالث في بطولة الصانعين".

وأردف: "مجدّداً، من الغريب قول ذلك، فتلك ليست المكانة التي تطمح لها فيراري".

واختتم: "لكن بالنظر للموسم الماضي، أعتقد أنّ المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا".