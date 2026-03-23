تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

كشف شارل لوكلير سائق فيراري، أن سيارات الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026 غيّرت بشكل جذري أسلوب القيادة في التصفيات، مؤكدًا أن المخاطرة لم تعد تمنحه الأفضلية كما كان الحال سابقًا.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: ماريو رينزي

يُعرف لوكلير بكونه أحد أفضل السائقين على مدار اللفة الواحدة، حيث يمتلك 27 مركز انطلاق أول، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى لويس هاميلتون وماكس فيرستابن. 

وكان أسلوبه الجريء في دفع السيارة إلى أقصى حدودها خلال التصفيات من أبرز نقاط قوته.

لكن مع دخول قوانين 2026 حيّز التنفيذ، تغيّر هذا النهج بشكل واضح.

وقال لوكلير: "الأمر كله يعتمد على فهم هذه السيارات الجديدة. إنها غريبة نوعًا ما في التصفيات". 

وأكمل: "في الماضي، كانت إحدى أكبر نقاط قوتي عندما أصل إلى القسم الثالث من التصفيات، هي قدرتي على المخاطرة بشكل كبير لدفع السيارة إلى حدودها القصوى".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

وأضاف: "الآن، عندما تفعل ذلك، فإنك تؤثر سلبًا على وحدة الطاقة وتخسر أكثر مما تكسب". 

وأردف: "لذلك، بدلًا من دفع السيارة إلى أقصى حد، أحاول الآن تحقيق الاستقرار".

وأشار إلى تجربته في جائزة الصين الكبرى، مؤكدًا أنه لم يكن قادرًا على رفع وتيرته في القسم الثالث من التصفيات.

"في الصين، شعرت أنني حافظت على وتيرتي من القسم الأول إلى الثالث. هذا يجعل القسم الثالث أقل إثارة قليلًا من داخل السيارة لأنك لا تستطيع الضغط كما تريد".

وتابع: "في النهاية، تمكنت من تقليص الفارق مع السائقين في المقدمة، تغيير أسلوبي نجح".

واختتم: "لكن للأسف، لم يعد من الممكن القيام بتلك اللفات ‘المتطرفة’".

حتى الآن، أنهى لوكلير التصفيات في المركز الرابع في أول سباقين من موسم 2026، في مؤشر على مرحلة تأقلم مستمرة مع خصائص السيارات الجديدة.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً
المزيد من
شارل لوكلير

فاسور: لوكلير في طور التأقلم مع السيارة الجديدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور: لوكلير في طور التأقلم مع السيارة الجديدة

جنيّح "هالو" الصغير لدى فيراري في سباق الصين القصير: ما هو ولماذا اختفى من السيارة؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
جنيّح "هالو" الصغير لدى فيراري في سباق الصين القصير: ما هو ولماذا اختفى من السيارة؟

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت

فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

ميزة

اكتشف محتوى برايم

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
شاهد المزيد