لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026
كشف شارل لوكلير سائق فيراري، أن سيارات الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026 غيّرت بشكل جذري أسلوب القيادة في التصفيات، مؤكدًا أن المخاطرة لم تعد تمنحه الأفضلية كما كان الحال سابقًا.
يُعرف لوكلير بكونه أحد أفضل السائقين على مدار اللفة الواحدة، حيث يمتلك 27 مركز انطلاق أول، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى لويس هاميلتون وماكس فيرستابن.
وكان أسلوبه الجريء في دفع السيارة إلى أقصى حدودها خلال التصفيات من أبرز نقاط قوته.
لكن مع دخول قوانين 2026 حيّز التنفيذ، تغيّر هذا النهج بشكل واضح.
وقال لوكلير: "الأمر كله يعتمد على فهم هذه السيارات الجديدة. إنها غريبة نوعًا ما في التصفيات".
وأكمل: "في الماضي، كانت إحدى أكبر نقاط قوتي عندما أصل إلى القسم الثالث من التصفيات، هي قدرتي على المخاطرة بشكل كبير لدفع السيارة إلى حدودها القصوى".
وأضاف: "الآن، عندما تفعل ذلك، فإنك تؤثر سلبًا على وحدة الطاقة وتخسر أكثر مما تكسب".
وأردف: "لذلك، بدلًا من دفع السيارة إلى أقصى حد، أحاول الآن تحقيق الاستقرار".
وأشار إلى تجربته في جائزة الصين الكبرى، مؤكدًا أنه لم يكن قادرًا على رفع وتيرته في القسم الثالث من التصفيات.
"في الصين، شعرت أنني حافظت على وتيرتي من القسم الأول إلى الثالث. هذا يجعل القسم الثالث أقل إثارة قليلًا من داخل السيارة لأنك لا تستطيع الضغط كما تريد".
وتابع: "في النهاية، تمكنت من تقليص الفارق مع السائقين في المقدمة، تغيير أسلوبي نجح".
واختتم: "لكن للأسف، لم يعد من الممكن القيام بتلك اللفات ‘المتطرفة’".
حتى الآن، أنهى لوكلير التصفيات في المركز الرابع في أول سباقين من موسم 2026، في مؤشر على مرحلة تأقلم مستمرة مع خصائص السيارات الجديدة.
