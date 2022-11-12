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لوكلير "المحبط" يريد التكلم مع الفريق لفهم "ما جرى بشكل خاطئ" في تصفيات البرازيل

بدا شارل لوكلير سائق فيراري محبطاً بالكامل بعد قرار فريقه فيراري بالانتقال لوضعه على إطارات "انترميديت" خلال القسم الثالث من تصفيات جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، ما أدى لتسجيله أبطأ الأزمنة بين العشرة الأوائل.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
لوكلير "المحبط" يريد التكلم مع الفريق لفهم "ما جرى بشكل خاطئ" في تصفيات البرازيل

الظروف الجوية المتقلبة في إنترلاغوس عقدت مهمة السائقين والفرق حيث حاول الجميع تحسين الأزمنة في القسم الثالث والأخير من التصفيات الذي شهد بعض الدراما.

وأثارت فيراري نوعاً من المفاجأة حين خرج لوكلير على إطارات "انترميديت" بينما كان بقية السائقين على الإطارات الملساء.

وبالرغم من أن فيراري شرحت هذا القرار لاحقاً حين أكدت أنها أرادت الفصل في الاستراتيجية بين سائقيها تحسباً لهطول الأمطار، بالتالي ستضمن موقعاً متقدماً لأحد سائقيها بدلاً من خسارة محتملة لموقعَين متقدمين، لكن لوكلير بدا محبطاً للغاية من هذا القرار الذي لم يأتِ بنتائج إيجابية.

حيث كانت حالة المسار تسمح باستعمال الإطارات الملساء، ووسط كل هذه الحسابات، خرج كيفن ماغنوسن سائق هاس بالمركز الأول أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وجورج راسل سائق مرسيدس، الذي انزلقت سيارته وأدى ذلك إلى رفع العلم الأحمر.

أما فيراري فاكتفت بالمركزين الخامس والعاشر مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

وبعد التصفيات أكد لوكلير أن الفريق كان يتوقع أمطاراً أثناء خروجه إلى المسار لكنها لم تأتِ.

فقال: "كنا نتوقع بعض الأمطار التي لم تهطل مطلقاً". 

وأكد أنه سيتناقش مع الفريق لفهم ما حصل وعدم تكرار ذلك، فأضاف: "سأتكلم مع الفريق لمحاولة فهم كيفية القيام بعمل أفضل في مثل هذه الظروف".

وأكمل: "لكنني محبط بشكل كامل لأن الوتيرة كانت موجودة".

وتابع: "كانت الوتيرة موجودة حقاً، ما زالت السيارة جيدة لكن علينا الآن التعامل مع الواقع".

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ويرى لوكلير ضرورة القيام بكل شيء بأفضل ما يمكن لبقية مجريات عطلة نهاية الأسبوع لتعويض الأداء الضعيف في التصفيات.

حيث سينطلق السباق القصير يوم السبت ونتيجته ستقرر ترتيب انطلاقة سباق الأحد الرئيسي.

"علينا القيام بكل شيء بالشكل الأمثل لبقية مجريات عطلة نهاية الأسبوع" قال أصيل موناكو.

وأكمل: "لقد تقبلت القرار باستعمال إطارات ’انترميديت’".

واختتم: "انتظرتُ الأمطار التي لم تأتِ مطلقاً!".

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

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