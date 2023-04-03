لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد

خرج لوكلير عن المسار في اللفة الأولى بعد احتكاك مع لانس سترول سائق أستون مارتن حين كان يحاول تجاوز سيارة أستون مارتن من الجهة الخارجية.

وعلقت سيارة أصيل موناكو في الحصى، لينتهي سباقه مبكراً جداً.

وهذا هو الانسحاب الثاني الذي يتعرض له سائق فيراري هذا الموسم من أصل ثلاثة سباقات حتى الآن، حيث انسحب في البحرين بسبب مشكلة بمحركه.

كما تعرض لعقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية بسبب تبديل وحدة التحكم الإلكترونية الثالثة له (الحد الأقصى المسموح هو 2)، بالتالي لم ينجح بتحقيق مركز أفضل من السابع.

وبينما كان موسم 2022 صعباً على فيراري، لكن لوكلير على الأقل قدم بداية موسم قوية للغاية حينها، بعكس موسم 2023 الحالي، حيث لا يمتلك في جعبته سوى 6 نقاط فقط بالمركز العاشر العام.

حيث قال: "أنا محبط، من الواضح أنها أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق. لديّ 6 نقاط فقط! ذلك محبط للغاية".

ويدرك لوكلير أن سترول لم يكن مذنباً في الحادثة التي جمعتهما.

"لم أضغط في المنعطف الأول، لم أرغب بالمخاطرة" قال سائق فيراري.

وأكمل: "في المنعطف الثالث، بصراحة لم أكن أخطط للقيام بأية تجاوزات لكن لانس كان بطيئاً بعض الشيء لأنه أبطأ أثناء الكبح بسبب اضطرار فرناندو (ألونسو) لذلك، بسبب السيارات أمامه".

وتابع: "رأيتُ أن هناك مساحة من الجهة الخارجية، بالتالي اتجهت هناك".

واسترسل: "للأسف، اضطر ألونسو للإبطاء أكثر، بينما وجد لانس نفسه بين فرناندو وبيني، وبالتالي ارتطمنا".

واستكمل: "أنا بالطبع لا ألوم لانس. أعتقد أنها حادثة تسابق. لكن ما حصل محبط للغاية لأنني في النهاية خرجت دون نقاط".

من جهته، يتفق سترول مع كلام لوكلير، حيث قال: "بصراحة، كانت تلك حادثة تسابق باعتقادي".

وأكمل: "كان المسار يصبح أضيق وأضيق، وكنت أكبح وانحشرت سيارتي بالفعل، ومن ثم حصل الاحتكاك".

وتابع: "كان ذلك مؤسفاً حقاً بالنسبة لـ شارل، وكان من حسن حظي أنني لم أتعرض للأضرار".