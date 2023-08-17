لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
قال شارل لوكلير سائق فيراري أن الكلام حول توتر في العلاقة بينه وبين زميله كارلوس ساينز، "أخُرِج من سياقه".
لم يُشاهد الزميلان برفقة بعضهما البعض بشكل متكرر هذا الموسم، حيث سُمعت على اللاسلكي وعدة مرات، تعليقات تُشير إلى وجود نوع من الخلافات فيما يتعلق بالمقاربة التي يتبعها كل منهما.
في أستراليا، لم يكن لوكلير مسروراً من عدم حصوله على عامل السحب الذي كان يتوقعه من ساينز خلال التصفيات.
وفي جولة النمسا، تكلم ساينز على اللاسلكي مع الفريق في وقت مبكر من السباق للطلب منهم إبعاد لوكلير جانباً، لكن طلبه قوبل بالرفض.
من ثم وفي جولة بريطانيا، ألقى كلا السائقان بملاحظات على بعضهما البعض خلال التصفيات.
حيث قال لوكلير: "أمر جيد يا كارلوس، عمل جيد، تجاوز جيد في المنعطف الأخير…". وذلك بعد أن تجاوزه ساينز على المسار في سيلفرستون، رغم أن أصيل موناكو كان يمتلك الأولوية في تلك الحصة.
حيث قال ساينز لاحقاً: "ما تطلبونه منّي غير عادل نوعاً ما. التضحية بحرارة إطاراتي. على أي حال، أنا في المركز الرابع وهو في الثالث وأنا في خطر أكثر منه".
ومثل هذه المواقف أشعلت التكهنات بوجود توتر بين الزميلين ولا يريد الفريق أن يعترف بها.
لكن لوكلير قلل من تلك التكهنات، مشيراً إلى أن الناس تسيء فهم الموقف إن كانوا يعتقدون بوجود خلافات ضمن فريق فيراري.
فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا نشط للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرى ما يُقال".
وأكمل: "الموضوع أُخرِج من سياقه فيما يتعلق بالعلاقة مع كارلوس. تجمعنا علاقة رائعة".
وتابع: "خارج السيارة، نحن نعمل معاً، ونتفق سوية بشكل جيد للغاية على الصعيد الشخصي، لأننا نتشارك الكثير من الاهتمامات".
وأردف: "في الوقت نفسه، هناك الكثير من التنافس بيننا. نحن في الفورمولا واحد وأنا أحب هذه الرياضة لأنها تنافسية. أعتقد أن ذلك أمر رائع".
ويرى لوكلير أنه لا يجب على المتابعين الغوص في تفاسير وتحليلات الرسائل اللاسلكية، حيث غالباً ما تكون في خضمّ اللحظة والمشاعر المحتدمة ونتيجة لمستويات الأدرينالين المرتفعة.
فقال: "نخوض بعض النقاشات على اللاسلكي أحياناً في بعض الأحيان".
وأكمل: "لكن هذا يحصل لأننا تنافسيان وكلانا يريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة على الإطلاق. ومثل هذه الأمور تعتبر طبيعية".
وأردف: "أعتقد أن ذلك يأتي لكونك تحت الأضواء كسائق فيراري، ربما أكثر من الفرق الأخرى، لكن لا بأس في ذلك".
واختتم: "في النهاية، نحن نحظى بعلاقات طيبة ضمن الفريق، ونحن نعمل سوياً نحو أهداف واحدة".
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