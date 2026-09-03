قبل جائزة إيطاليا الكبرى، شارك شارل لوكلير ولويس هاميلتون في فعالية بيروني ناسترو أزورو 0.0% درايف تو مونزا، حيث توافد عدد كبير من المشجعين إلى القصر الملكي.

ومثلت الفعالية بالنسبة إلى شارل لوكلير فرصة للقاء المشجعين مجددًا قبل السباق الأكثر ترقبًا في الموسم. وحيّا السائق المونغاسكي الجماهير، واعدًا بأن يقدم الفريق المحلي فيراري أداءً تنافسيًا خلال جائزة مونزا الكبرى.

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وقال لوكلير قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع: "في كل مرة نأتي فيها إلى مونزا، يكون الشعور مختلفًا وفريدًا. نشأت وأنا مشجع لفيراري، والآن أعيش هذه التجربة كسائق، وهذا أمر مميز للغاية".

وأضاف: "سيكون الفوز في مونزا رائعًا. هذا الأسبوع فريد حقًا بالنسبة لنا. من الواضح أننا نشعر بدعم مذهل، ونأمل أن نمنح هؤلاء المشجعين انتصارًا آخر يوم الأحد".

وتابع: "نعيش عامًا غريبًا، لأننا كنا نعتقد أننا سنواجه عطلات نهاية أسبوع أكثر صعوبة في سبا وسيلفرستون، لكننا قدمنا أداءً جيدًا. وبالطبع، نعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على مونزا. لكننا نؤمن بقدرتنا وسنبذل قصارى جهدنا لنكون على أول مركزين من منصة التتويج".