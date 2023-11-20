لوكلير: الفوز في سباق لاس فيغاس كان ممكناً لولا دخول سيارة الأمان
كشف شارل لوكلير بأن فرصه بالفوز في سباق لاس فيغاس تبخرت مع دخول سيارة الأمان.
دخلت سيارة الأمان للمرة الثانية في سباق لاس فيغاس بهدف تنظيف المسار من قطع متناثرة عقب الاحتكاك بين سيارتي ماكس فيرستابن وجورج راسل، والتي تلقى على إثرها البريطاني عقوبة 5 ثوان حيث اعترف بأنه لم يرَ سيارة فيرستابن.
وبينما منحت سيارة الأمان سيرجيو بيريز وقفة صيانة مجانية، حيث عاد للمركز الثاني بإطارات جديدة خلف لوكلير، لكن أصيل موناكو قرر البقاء على المسار للحفاظ على مركزه خاصة وأن وقفة صيانته كانت قبل خمس لفات.
لكن ومع تلاشي الفوارق بين السيارات بسبب سيارة الأمان، تمكنت سيارتا ريد بُل من الضغط من جديد وتجاوزه، قبل أن ينجح في النهاية في استعادة المركز الثاني من بيريز.
ورغم سروره من النتيجة، لكن لوكلير كشف بأن الفوز كان ممكناً لولا سيارة الأمان.
فقال: "تخامرني مشاعر مختلطة، من ناحية، أنا مسرور جداً بالأداء اليوم".
وأكمل: "لم نترك أي شيء للصدفة، حتى المنعطف الأخير من اللفة الأخيرة، قدمت كل ما بوسعي لاستعادة المركز الثاني".
وأردف: "لكن من جهة أخرى، أنا محبط، أعتقد حقاً أننا كنا قادرين على الفوز لولا سيارة الأمان".
وتابع: "من ثم للأسف جاءت سيارة الأمان. ماكس وتشيكو توقفا، وبقيت مع إطاراتي بعمر خمس لفات على المسار، وبعد أن بردت كان من الصعب جداً الانطلاق خلف سيارة الأمان على تلك الإطارات. حينها خسرت السباق".
واسترسل: "كما قال ماكس، القسم الأخير من السباق كان ممتعاً جداً مع جرعات مرتفعة من الأدرينالين، لقد استمتعت به حقاً".
ويرى لوكلير أنه حتى لو دخل إلى منصة الصيانة خلف سيارة الأمان، فإن النتيجة لم تكن لتتغير.
فقال: "من السهل القول لاحقاً ’ماذا لو’. لكنني لم أكمل سوى 5 لفات مع تلك الإطارات. بالمقابل، لم أكن أعلم الخطوة التي سيتخذها ماكس وتشيكو خلفي".
واختتم: "لو لم يتوقفا، فإن البقاء خلف سيارتي ريد بُل يعني صعوبة كبيرة جداً في التجاوز".
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