لوكلير: الفورمولا واحد كانت بحاجة لسباق فيغاس الترفيهي
يرى شارل لوكلير سائق فيراري بأن الفورمولا واحد كانت بحاجة لسباق لاس فيغاس "الترفيهي" بعد بداية فوضوية لجولة نهاية الأسبوع، والذي كشف بأنه يريد رؤية المزيد من السباقات التي تؤمن حماسة كهذه على الحلبة.
أنهى حامل قطب الانطلاق الأول سباقه ثانياً خلف ماكس فيرستابن، رغم عقوبة الثواني الخمس التي تلقاها الهولندي كعقوبة بعد معركة اللفة الأولى بينه وبين لوكلير.
وقد أثرت سيارة الأمان بعض الشيء على سائق فيراري، لكنها صبت لمصلحة سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي بدا وكأنه يسير على طريق تحقيق المركز الثاني خلف زميله فيرستابن.
لكن لوكلير تمكن من تجاوزه في اللفة الأخيرة ليفصل بين سيارتي ريد بُل.
ويرى أصيل موناكو أنه يجب على السباقات الأخرى تقديم هذه الحماسة كذلك، فقال: "أنا آسف للمركز الثاني. لكن من ناحية أخرى، أنا واثق أن الجميع استمتع بوقت رائع في السباق. لقد استمتعت به كثيراً".
وأكمل: "نريد المزيد من هذه السباقات فقد كان السباق ممتعاً حقاً".
وأشار لوكلير إلى أن الفورمولا واحد "كانت بحاجة" لمثل هذا السباق لتحقيق النجاح في لاس فيغاس، خاصة بعد البداية الفوضوية للجولة والتي شهدت إلغاء التجارب الحرة الأولى بسبب ارتطام سيارة زميله كارلوس ساينز بغطاء تصريف، ومن ثم تأجيل التجارب الحرة الثانية بسبب الفحوصات لجميع أغطية التصريف على المسار.
"لقد استمتعت بالسباق. أعتقد أننا كنا بحاجة له خاصة وأن الجولة لم تبدأ بالشكل المثالي، لكنني مسرور لكيفية سير السباق، إنها رياضة مذهلة" قال لوكلير.
وأكمل: "أعتقد أن هذا أفضل سباق يمكن أن تفتتح به فيغاس موقعها. الأجواء في هذه المدينة مذهلة حقاً وأنا مسرور حقاً واستمتعت اليوم".
وأردف: "منزعج بعض الشيء للاكتفاء بالمركز الثاني، لكن هذا أفضل ما كان بوسعنا في نهاية المطاف".
واسترسل: "كانت الانطلاقة صعبة جداً، لأن ماكس من الجهة الداخلية وخسر الكثير من التماسك ودفعني للخارج. لكنني تجاوزته لاحقاً، وكنا أقوياء حقاً بالمجمل".
واختتم: "لم نكن محظوظين مع سيارة الأمان. لكننا أردنا الاحتفاظ بموقعنا على المسار".
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