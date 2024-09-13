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لوكلير: الفريق هو المهم وليس نيوي

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنه غير مستاء من قرار آدريان نيوي عبقري التصميم، بعدم الانضمام إلى صفوف الحصان الجامح، حيث تمّ تأكيد انتقاله إلى أستون مارتن.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

بعد قرار نيوي الانتقال من صفوف ريد بُل إلى أستون مارتن، تكلم لوكلير مؤكداً أنه غير مستاء من تفويت فرصة ضمّ مهندس بحجم نيوي إلى العلامة الإيطالية.

وشدّد أصيل موناكو على أن فيراري لطالما تصرّفت كفريق وليس كفرد.

وأوضح أنه مسرور من الهيكلة التقنية الجديدة تحت قيادة مدير الفريق، فريدريك فاسور.

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فقال: "لا أشعر بأي استياء لأنني أعلم أنه تم التواصل مع آدريان. لكنه اتخذ قراره ونحن نحترم ذلك".

وأكمل: "في نهاية المطاف، لطالما كان تركيز فيراري على الفريق وليس الأشخاص".

وتابع: "حقق آدريان الكثير من الإنجازات، لكننا - فيراري - فريق رائع كذلك".

واستكمل: "أنا واثق من أننا سنصبح فريقاً قوياً جداً في المستقبل. وسنتمكن من العودة للقمة من جديد".

واختتم: "لدي ثقة 200 بالمئة أن جهود فريدريك تقود الفريق للأمام. أنا واثق به تماماً وأدعم رؤيته".

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