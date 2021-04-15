مقابلة خاصة مع شارل لوكلير: "لا جدوى" من الغضب وعدم الصبر

س: بعد وصول كارلوس ساينز الذي يمضي الكثير من الوقت مع الفريق، يمكن القول أنك بتّ تمضي المزيد من الوقت في مارانيللو (مقر فيراري)

ج: في الحقيقة، الوقت الذي أمضيه مع الفريق لم يتبدل. ربما من الخارج اعتقد البعض أنني أمضي المزيد من الوقت في مارانيللو لأني عمدت إلى نشر المزيد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تبدّل، هو الوقت الذي أمضيته مع زميلي، لأنه في السابق مع سيباستيان (فيتيل) كنّا نادرا ما نلتقي، فأنا كنت أصل وهو كان يرحل والعكس صحيح.

ولكن الآن، مع كارلوس، نحن مع بعض خلال الأيام ذاتها ونمضي المزيد من الوقت معاً.

س: ما هي القيمة المضافة التي يمكن لساينز أن يجلبها لفيراري بحسب رأيك؟

ج: في الأعوام الأخيرة، تنقل بين عدة فرق وأعتقد أنه من المثير دائماً معرفة طريقة عمل الفرق المنافسة. ثمّ، لاحظت بسرعة حماسه واندفاعه الزائدين. هو عامه الأول في فيراري ومن الواضح رؤية عزيمته على فعل الأشياء بسرعة بشكل صحيح. فرحته معدية من أجل كل الفريق. أعتقد أنه بالنسبة لأي فريق، من الجيد دائماً أن يكون لديك فريق من سائقين إثنين يدفعان للأمام ويتوقان للتصالح مع الفوز.

س: كيف هي علاقتك مع جون إلكان رئيس فيراري؟

ج: اتصل بي جون قبل بداية الموسم. يريد أن يعرف كل شيء حول المتوقع من السيارة، والشعور العام. نتحدث في كل مرة اقتضت الحاجة.

س: العام الماضي بعد إنجازات جورج راسل في الصخير، طرحت العديد من الأسئلة حول قيمة سائق مثل لويس هاميلتون. هل تخيلت أنّ من يمدحك اليوم ربما سيشر إليك بأصابع الاتهام غداً؟

ج: ما يحصل هو ضمن إطار اللعبة. أتعلّم العام تلو لآخر أنّ من يجب أن أرد عليه هو نفسي في البداية. أعرف متى أقوم بعمل جيد ومتى كان يجب أن أبذل جهودا أفضل. ثمّ، نعرف في بعض اللحظات أنّنا قمنا بالأفضل وأنّ الأمور سارت على ما يرام، ولكن ذلك لم يظهر إلى الخارج. من الممكن أن يكون الأمر محبطاً في بعض الأحيان.

بالعودة إلى لويس (هاميلتون)، أعتقد أن سجله يقول كل شيء. ثمّ، هناك بعض الناس الذين يرددون أنه يقود أفضل سيارة، ولكن لا أعتقد أنه داخل هذه السيارة بالصدفة.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

س: في الأعوام السبعة الأخيرة، فاز فريق واحد وسائقان فقط بألقاب الفورمولا واحد. البعض يقول إنه فوق الموهبة، يقرر سائق مسيرته عندما يتحد مع فريق. ماذا تعتقد؟

ج: صحيح أنّ الخيار الذي نقوم به خارج الحلبات يؤثر كثيراً على المسيرة، ولكن حتىّ إثبات العكس، أنا سعيد جداً للدفاع عن ألوان فيراري. كان هذا دائماً حلمي والتحدي الخاص بي هو أن أجلب مساهمتي لهذا الفريق لكي تتصالح مع الفوز. أنا مقتنع بأهمية هذه الخيارات، ولكن اليوم، هدفي الوحيد هو العودة إلى القمة مع فيراري. وأنا واثق أنّ هناك إمكانية لتحقيق ذلك.

س: بالعودة إلى الوراء، إلى جائزة النمسا 2019، في أول صراع لك مع ماكس فيرشتابن. يبدو لنا أنك أصبحت أكثر عدائياً في طريقة قيادتك لاحقاً، هل بإمكانك تأكيد ذلك؟

ج: نعم. جزئياً كان ذلك بسبب أنّه في عطلة نهاية الاسبوع هذه، تبدل تعاطي المفوضين الرياضيين وبات مسموحاً لنا أن نذهب بشكل أبعد من الحدود المحددة سابقاً. أعتقد أنها كانت مسألة جيدة للفورمولا واحد وقلت ذلك مباشرة بعد نهاية السباق على الرغم من خيبة النتيجة. لطالما فكرت أنهم إذا سمحوا لنا بالصراع مع حدود أقلّ، فبإمكاننا أن نقدم سباقات مذهلة أكثر، ولكن يجب إيجاد طريقة مستقرة في الحكم، كما حصل لاحقاً.

بدءاً من هذا السباق، كنّا على يقين بأنّه في مقدورنا الدخول في المعارك من دون أن نخشى الحصول على عقوبات وقد اعتدت على هذه الحالة الجديدة.

س: في كانون الثاني/يناير الماضي أصبت بفيروس كورونا، هل أثر ذلك على تحضيراتك للموسم؟

ج: كلا، يمكنني القول أنّ كل شيء انتهى بطريقة رائعة. اليوم الذي عدت فيه للتمارين، شعرت بألم أكثر من المعتاد، ولكن أعتقد أن ذلك مرتبط بأسبوعَي التوقف أكثر من نتائج الكوفيد-19. ثم خضعت لفحوصات عند فيراري ولم يتم اكتشاف أي مرض مقارنة مع حالتي الصحية السابقة.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

س: بدأ الموسم الثاني في ظلّ جائحة فيروس كورونا، وبعض الرياضيين بدأوا يشعرون بثقل وزن العيش في فقاعة حيوية محدّدة. كيف تعيش هذه الحالة من الإجراءات الصارمة والقيود؟

ج: شخصياً لا يمكنني القول أنّ للأمر أي تأثير. هذا النظام سمح لنا بالعودة إلى المنافسات وبمتابعة فعل ذلك، وأعتقد أننا سنشتاق أكثر لكي نكون على الحلبات، لذا أتقبّل ذلك. هناك بالطبع الكثير من الأمور التي نفتقدها في الحياة، وأشياء اعتدت على فعلها، ولكن أقبل بالتسويات اللازمة من أجل التسابق.

س: في عام 2020 لم تكن النتائج بقدر الآمال، ولكن بالنسبة لسيباستيان فيتيل كان لديك شعوراً أفضل مع الـ "أس أف 1000". هل تعرف أين تمكنت من إيجاد الفارق؟

ج: أعتقد أنها مسألة شعور وأسلوب قيادة. أحب عندما يتحرك القسم الخلفي للسيارة، بطريقة تمكنني من استخدام ذلك من أجل تدوير السيارة. البعض يعاني من هذا الأمر. لم يكن لدى طراز "أس أف 1000" قسم خلفي مستقر، ولكن ذلك لم يشكل مشكلة بالنسبة لي. ولكن لا يمكنني أن أجيب بدلاً من "سيب". إنه مجرد جانب يلائم أسلوب قيادتي.

س: هل تعتقد أن شيئاً ما سينقصك بعد عامين صاخبين إلى جانب سيباستيان؟

س: بالتأكيد، خبرته. في بعض الأحيان، كان يملك قدرة تحليلية عالية، وأعتقد أني تعلمت الكثير من "سيب" في هذه الناحية. تنبهت إلى الأهمية التي كان يوليها لبعض التفاصيل التي كانت تخلق فارقاً كبيراً على الحلبة، وكان الأمر مثيراً للاهتمام بالنسبة لي. من ثمّ "سيب" هو شخص جيد جداً، أبهرني دائماً ببساطته.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

س: هناك جدل في البادوك بين من يقول أنّ الفورمولا واحد يجب أن تعتاد على رغبات الجماهير ومن يقول أنّ قيمتها تكمن في محافظتها على التقاليد، من دون إحداث تغييرات جذرية. هناك على سبيل المثال السباقات السبرينت (السريعة). كيف ترى الأمور؟

ج: أعتقد أنّ تفاهماً ما ضروري. لنأخذ على سبيل المثال سباقات سبرينت. أعتقد أنه سيكون هناك إجماع من جانب كبير من الجماهير التي تتابع الفورمولا واحد، وفيما يخص السائقين، أرى أن الأغلبية ممن يريدون تجربة ذلك. علينا أن نتصرف بحذر ولكن علينا أن نتذكر أنّنا بدون جماهير لسنا شيئاً. إذاً التقدم خطوة نحو الجماهير هو أمر ليس خاطئ برأيي.

س: هناك أيضاً اقتراح وضع سقف محدد لرواتب السائقين. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟

ج: هي مسألة يجب أن نتباحث فيها بين السائقين ثم مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا". لدي رأيي، ولكن أفضل التحدث مع "فيا". وأريد التذكير بالمخاطر التي نعيشها على الحلبة.

س: تبدأ عامك الرابع في الفورمولا واحد، فما هي أجمل وأسوأ لحظة لك؟

ج: الأجمل، وكما بإمكان كثر التخيل هو سباق مونزا 2019. وأسوأ لحظة هي أيضاً في عام 2019 في موناكو في التصفيات حيث لم أتمكن من التأهل للقسم الثاني ومن ثمّ في السباق حيث انسحبت بسبب حادث. كانت عطلة نهاية أسبوع سيئة.

س: بشأن الوضع التي مررت به العام الماضي وأهداف هذا العام، يبدو أن فيراري طلبت منك أن تكون صبوراً. أن تعرف كيف تنتظر، هل هي صفة عند السائق؟

ج: يجب أن تكن صبوراً وهذا أمر طوّرته عبر السنين لأني لم أكن أملك هذه الصفة. عندما يكون هناك أي تخلف من الناحية التقنية في الفورمولا واحد، نعرف أن ذلك يحتاج للوقت وخلال تلك الفترة يجب أن يكون الشخص هادئاً قدر الإمكان. الغضب وعدم الصبر غير بنّاء وأعتقد أني نضجت من هذه الناحية حتى لو أني أتحرق شوقاً للفوز، لأن هدف السائق يبقى دائماً كما هو.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: فيا

س: قبل عامين وعشية موسمك الأوّل في الفورمولا واحد مع فيراري، كنت تصرّ على أهمية التطور من عدّة نواح تقنية، تحديداً الإطارات. هل تعتقد أنّك بتّ أنضج؟

ج: كل عام. أضع لائحة بأشياء يتوجب عليّ تطويرها. إدارة الإطارات هي دائماً في قمة اللائحة وأعتقد أني تطورت ولكن أعلم أنّه ما زال ينتظرني الكثير من العمل، لأنها مشكلة معقدة وفي كل مرة أصعد فيها داخل السيارة هناك دائماً خدعة ما، إن كان من ناحية إدارة الإطارات، أو اللفة الأسرع أو نمط السباق. في بعض الأحيان هناك التفاصيل ولكنها تخلق الفارق.

س: هل بإمكان فيراري أن تخلق مفاجأة إيجابية هذا العام، عبر تأكيد التقدّم الذي أحرزته مقارنةً بـ 2020. هل تقاسم هذا الرأي؟

ج: أعتقد أنه تمّ القيام بعمل رائع، ولكن يجب الاحتفاظ بالقدمين على الأرض. متأكدون أنّنا بذلنا قصارى جهدنا ولكن في الفورمولا واحد يجب دائماً أن تكون حذراً لأن كل شيء نسبي. قيمة العمل تظهر عندما نتواجه مع المنافسين.

س: في نهاية الموسم، هل تفضل المركز الثالث في البطولة من دون أي فوز، أو المركز الخامس مع انتصارين؟

ج: (تردد كثيراً) المركز الثالث في البطولة. ولكن من الصعب الردّ على هذا السؤال، لأنّه بالنسبة لسائق من الأفضل دائماً الفوز بسباقات. ولكن أعتقد أن التوازن العام للفريق والمرتبة التي يحتلها مهمة. إنه سؤال من الصعب الإجابة عليه.