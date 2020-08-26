لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير

خسر هوبير حياته في حادثة عنيفة خلال سباق الفورمولا 2 في بلجيكا العام الماضي.

وهيمنت أخبار وفاة الفرنسي الحزينة على أجواء جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، وأثرت على عدد من السائقين اليافعين الذين كانوا على معرفة بالسائق الراحل.

بالنسبة إلى لوكلير بشكل خاص، الذي أحرز الفوز في السباق بعد يومٍ من حادثة هوبير، فإن العودة إلى سبا لن تكون سهلة.

حيث قال ضمن حدث تقديم فيراري للحلبة: "حلبة سبا-فرانكورشان تمتلك مكاناً خاصاً في قلبي. لقد أحرزت أولى انتصاراتي هناك، وخسرت كذلك صديقاً العام الماضي".

وأكمل: "ستكون العودة صعبة إلى هذه الحلبة، ستكون هذه الجولة أصعب الجولات على الإطلاق".

أحد أكثر المقربين من هوبير كان بيير غاسلي، والذي عاش معه قبل تقدم مسيرته المهنية إلى الأمام في سباقات السيارات.

وليس لدى سائق ألفا تاوري أي شكّ بأن الجميع سيذكرون الراحل خلال جولة بلجيكا.

فقال: "هذا العام، ستكون العودة إلى بلجيكا محزنة، لأن هذا يأتي بعد عام من وفاة أنطوان في تلك الحادثة الرهيبة في الفورمولا 2".

وتابع: "لقد عرفته منذ أن كنا بعمر السابعة، كنا ضمن نفس المدرسة، كما تشاركنا نفس الشقة لسنوات. أعتقد أنه سيكون حاضراً ضمن أذهان الجميع في البطولة".

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وعبر عدد من السائقين الآخرين عن مشاعرهم تجاه العودة إلى سبا، حيث قال كارلوس ساينز سائق مكلارين: "مع التوجه نحو سبا مجدداً ، يحضر في أذهاننا أنطوان الذي رحل للأسف عن عالمنا العام الماضي".

وأكمل: "لقد كان يعتبر موهبة مثيرة للاهتمام حقاً، حُرمنا منها مبكراً. سنذكره على الدوام في جميع السباقات التي نخوضها، وبالأخص في سبا".

من جانبه قال زميله لاندو نوريس: "مجتمع رياضة السيارات بأكمله صُدم بما حصل، سيكون ذكره حاضراً في أذهاننا عندما نخوض منافسات جولة هذا العام".