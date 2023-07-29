لوكلير: العمل على نقاط الضعف في الظروف الجوية المتقلبة "آتى ثماره" خلال تصفيات سبا
قال شارل لوكلير سائق فيراري أن العمل على تحسين نقاط ضعف السيارة ضمن الظروف الجوية المتقلبة قد "آتى ثماره" في تصفيات جائزة المجر الكبرى، حيث ورث قطب الانطلاق الأول من ماكس فيرستابن.
سجل لوكلير ثاني أسرع الأزمنة في سبا خلال التصفيات الرئيسية بفارق 8 أعشار الثانية خلف فيرستابن.
لكن الهولندي سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة الانطلاق، ما يعني بأن أصيل موناكو سينطلق أولاً في السباق الرئيسي.
وكان لوكلير يعاني على متن فيراري ضمن الظروف الجوية المتقلبة سابقاً، لكنه يرى بأن التصفيات شهادة على العمل الجيد الذي قام به لتحسين نقاط الضعف.
فقال: "لم تكن تصفيات سيئة بالنسبة لنا، خاصة في مثل هذه الظروف".
وأكمل: "من الصعب على الدوام القيام بلفة متكاملة. لقد عملت بشكل كبير على تحسين الأداء ضمن هذه الظروف، لم أكن مرتاحاً تماماً خلال السباقات الماضية. لكن العمل آتى ثماره".
وأردف: "خرجنا مبكرين بعض الشيء في الطلعة الأخيرة، لكن قطب الانطلاق الأول لم يكن في متناول يدنا بالتأكيد".
واسترسل: "كان ماكس سريعاً جداً، لكن كان بوسعنا الاقتراب. بالمقابل سننطلق من موقع ممتاز يوم الأحد".
وكانت التصفيات الرئيسية قد بدأت على مسار مبلل قبل أن يبدأ بالجفاف بشكل واضح منذ القسم الثاني حتى الثالث، حيث انتقل السائقون لاستعمال إطارات ملساء لمحاولة تسجيل أسرع الأزمنة.
"في نهاية المطاف سار كل شيء على ما يرام، وأنا مسرور" قال لوكلير
واختتم: "لكن، ما زال أمامنا الكثير من العمل للحاق بفريق ريد بُل".
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