لوكلير: العثور على لصوص الساعة لا يجري على نحوٍ "سلس"

كان سائق فيراري ضحيّة لسرقة يوم الإثنين عندما تمّ خطف ساعة ريتشارد مايل بإصدار مميّز بقيمة 320 ألف دولار من معصمه أثناء التقاطه لبعض الصور مع المشجّعين في مدينة فياريجيو الإيطاليّة.

وكان المشجّعون قد استوقفوا لوكلير، الذي كان مع أصدقائه، لالتقاط بعض الصور والحصول على توقيعه.

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وأشارت بعض التقارير في إيطاليا إلى أنّ لوكلير حاول ملاحقة اللصوص، وهو ما منح الشرطة إمكانيّة تعقّبهم عبر لقطات كاميرات المراقبة.

لكن بحديثه قبيل انطلاق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، أشار لوكلير إلى أنّ العثور على اللصوص لن يكون عمليّة سلسة، لكنّه قال بأنّ تلك الأحداث لن تُؤثّر على عطلة نهاية أسبوعه.

وقال في هذا الصدد: "لن أتطرّق كثيرًا إلى التفاصيل، لكنّها لم تكن تجربة رائعة. لا يُمكنني قول أكثر من ذلك. لكن من الواضح أنّ الشرطة تُحاول العثور عليهم. لكنّ الأمور ليست بالسلاسة التي قرأتها".

وأكمل: "لكن أجل، أنا بخير وأركّز بالكامل على عطلة نهاية الأسبوع. لن يُؤثّر عليّ ذلك".

وأصرّ لوكلير على أنّه متجهّزٌ بالكامل للدفاع عن صدارته لبطولة العالم في إيمولا، حيث حثّ فريقه فيراري مجدّدًا على عدم السماح للضغط الإضافي بالتسابق على أرضه بتشتيت تركيزه.

وقال: "أنا متحمّسٌ جدًا. سارت كلّ الأمور لصالحنا بعد السباقات الثلاثة الأولى، ويبدو أنّ لدينا سيارة قويّة جدًا هذا العام".

وأكمل: "من الواضح أنّ التواجد على أرض فيراري يعني حصولنا على الكثير من الدعم مثلما حدث في الأعوام الماضية، ومن المميّز التواجد هنا ونحن في هذا الموقع".

وأردف: "لكنّ الأمر الأكثر أهميّة بالنسبة إلينا نهاية هذا الأسبوع هو عدم الإفراط في القياك بالأمور، وهو أمرٌ يسهل فعله عندما تكون متحمّسًا".

واختتم بالقول: "نحتاج للحفاظ على تركيزنا على عملنا، ونأمل أن نحظى بعطلة نهاية أسبوعٍ إيجابيّة".