لوكلير: السباقات السريعة ذات الضغط الأقصى "مصدر إثارة" بالنسبة للسائقين

اتّفقت الفورمولا واحد هذا الأسبوع على اختبار سباقات قصيرة سريعة بمسافة 100 كلم في ثلاث جولات هذا العام لتحديد ترتيب شبكة الانطلاق. وسيأتي الاختبار الأوّل لهذه الفكرة ضمن جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو المقبل.

وفي حين أنّ أنّ الفرق لا تزال بصدد التعرّف على التعقيدات الاستراتيجيّة لهذا التغيير في صيغة عطلة نهاية الأسبوع، يعتقد لوكلير أنّ هذه الصيغة الجديدة ستوفّر شعورًا جديدًا من منظور السائقين.

وقال حيال ذلك: "عادة ما تكون لدينا خطّة واضحة جدًا لعطلة نهاية الأسبوع بأكملها بدءًا من التجارب الأولى وصولًا إلى الثالثة، أمّا الآن فإنّنا سنحصل على تجارب حرّة أولى فقط ومن ثمّ التصفيات مباشرة".

وأردف: "أحبّ هذا شخصيًا، هناك وقتٌ أقلّ لدراسة كلّ شيء قبل التصفيات، لذا بوسعك إحداث فارقٍ أكبر من الآن".

وأكمل: "بالنسبة للسباق القصير فمن الصعب تحديد ما سيحدث. أعتقد بأنّ إحدى إيجابيّاته هي أنّنا سنتمكّن أخيرًا من الضغط على هذه السيارات طوال السباق بأقصى طاقة لمسافة 100 كلم. قد يكون ذلك رائعًا بالنسبة لنا كسائقين".

ثمّ تابع: "لكن سنرى حينها إن كان ذلك جيّدًا بالنسبة للعرض المقدّم على الحلبة أم لا، إذ يبقى ذلك الهدف الأساسي. كما يجب أن يبقى سباق الأحد الحدث الأكثر أهميّة في عطلة نهاية الأسبوع".

ودعم السائقون فكرة اختبار السباقات القصيرة بشكلٍ عام، حيث قال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرّات: "ما سأقوله هو أنّني دائمًا ما قلت أنّنا نحتاج لصيغة مختلفة في بعض السباقات على بعض الحلبات. موناكو مكانٌ رائعٌ للتواجد فيه، لكنّ السباق ليس حماسيًا بالضرورة".

وأكمل: "لذا أحبّ تحلّيهم بالانفتاح وإجراء تغييرات وأعتقد بأنّ عطل نهاية الأسبوع الاختباريّة تلك ستسمح للرياضة بتعلّم الكثير وكيفيّة التعامل مع سباقات معيّنة بالتقدّم إلى الأمام".

لكنّ سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن أشار إلى أنّه قد تكون هناك أغراضٌ أخرى من تغيير صيغة عطلة نهاية الأسبوع في ما يتعدّى خلط الأوراق وزيادة الإثارة.

فبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1"، قال الألماني: "من الواضح أنّ الأمر قد تقرّر وسنختبره. ربّما هناك طريقتان لشرح التفكير وراء ذلك. الطريقة الأولى الرسميّة هي أنّنا سنحصل على المزيد من الحماس".

وأضاف: "آمل ذلك، وفي حال أحبّها الناس فربّما علينا التأقلم مع ذلك".

وأكمل: "لكن لو لم يُحببها المشجّعون ولم نحببها نحن فعلينا العودة. أعارض بشكلٍ عام خلق فوضى متعمّدة. نأمل أن يتقارب أداء السيارات أكثر فأكثر كي لا نحتاج للتفكير في هذه الأشياء".