لوكلير: الجميع يخفي أداءه الحقيقيّ

مع بدء الفرق التجارب الرسميّة لسيارات 2022، أكمل لوكلير اليوم الأوّل في برشلونة في المركز الثاني مباشرة أمام زميله كارلوس ساينز الإبن.

وفي حين أنّ منافسي فيراري يعون إمكانيّات الحصان الجامح نتيجة أعمال التطوير الإضافيّة التي تمّ السماح له بها من خلال قوانين إعاقة التطوير الانسيابيّ الجديدة، حفإنّ وتيرة سيارة "اف1-75" الجديدة تُلمح إلى وجود معركة محتملة جيّدة في الأمام.

لكنّ لوكلير يعي بأنّ الأزمنة المسجّلة في المراحل الأولى من التجارب لا تعني أيّ شيء – كون لا أحد سيُظهر الإمكانيّات الكاملة بعد.

وبحديثه عن يومه، قال لوكلير: "كانت هذه المرّة الأولى التي يُمكننا فيها الضغط على سيارتنا الجديدة، وقد كان من الجيّد العودة للجلوس خلف المقود".

وأضاف: "أكملنا جميع الاختبارات التي أردناها وسار البرنامج بأكمله بشكلٍ سلس، وهو ما يُعدّ جيّدًا بالنسبة لسيارة جديدة. أتطلّع قدمًا للقيادة مجدّدًا في الغد".

وأكمل: "الشعور الأولي ليس سيّئًا، لكن علينا أن لا ننساق خلف الأزمنة اليوم، هذه الأيّام الأولى والجميع لا يزال يخفي وتيرته الحقيقيّة".

وأردف: "من المستحيل الحصول على فكرة واضحة، لذا علينا الحفاظ على تركيزنا والعمل بجهد. أكملنا الكثير من اللفّات، أكثر من أيّ فريقٍ آخر اليوم، ومن الجيّد البناء على ذلك".

من جانبه قال زميله ساينز أنّ يومه أوضح التباين بين سيارات 2021 والجيل الجديد من السيارات.

وقال الإسباني: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به، لكنّنا شعرنا بالفعل ببعض الاختلافات عن العام الماضي، بالرغم من أنّني لا أعتقد بأنّ التعوّد على ذلك سيتطلّب الكثير من الوقت".

واختتم بالقول: "بالتأكيد سيكون من الصعب استخراج الأعشار الأخيرة، لكنّ ذلك هو الجزء الأكثر أهميّة! ليس ذلك الهدف من تجارب برشلونة في النهاية، لا تزال أمامنا المزيد من التجارب قبل السباق الأوّل. كان هذا يومًا أوّلًا جيّدًا وأتطلّع قدمًا للغد".