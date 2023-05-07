لوكلير: التغييرات العدائية لإعدادات السيارة في تصفيات ميامي "كانت أكبر من اللازم"

تضررت سيارة فيراري بسبب الحادثة حيث تم سحب السيارة إلى المرآب، حيث اقترف لوكلير خطأ في القسم الثالث أثناء الطلعة الثانية خسر بسببه السيطرة ليرتطم بالحائط، وسينطلق أصيل موناكو من المركز السابع.

وشرح سائق فيراري أنه خاطر مع إعدادات السيارة حيث يرى بأن اتباع "طريق صعب" مع الإعدادات لاستخلاص أقصى أداء ممكن كان الطريقة الأفضل لمحاولة تسجيل زمن سريع، لكن التغييرات في تلك الإعدادات ربما كانت "أكبر من اللازم".

حيث قال: "بالتأكيد أنا محبط من نفسي. نفس خطأ البارحة في نفس المنعطف. أعلم أن التصفيات هي نقطة قوتي ومن الواضح أنني خاطرت أكثر".

وأكمل: "في القسم الثالث، مثل هذه المخاطرة عادة تنجح في تسع من عشر مرات. لكن الإنهاء في الحائط مرتين ليس المستوى الذي أريده".

وأردف: "أعتقد أنني وضعت نفسي في موقف صعب لأنني أردتُ إعدادات عدائية في التصفيات، لأنني أعلم أن مثل تلك الإعدادات تسمح باستخلاص أقصى ما يمكن من السيارة، لكن ربما كانت تلك الإعدادات أكبر من اللازم وذلك أمر عليّ النظر فيه".

من جهته، أشار زميله كارلوس ساينز كذلك إلى أن السيارة صعبة في قيادتها، خاصة ضمن المنعطفات السريعة.

"السيارة صعبة جداً، وغير ثابتة على السرعات العالية. وتسهّل وقوع الأخطاء أو الحوادث" قال الإسباني.

وأكمل: "حاولتُ أنا وشارل كل شيء بوسعنا لوضعها على الحدود القصوى. لكننا رغم ذلك نحن خلف ريد بُل".

واختتم: "في القسم الثالث، لم أقدم أفضل لفة في الطلعة الأولى، وتفوق علينا فرناندو ألونسو. لذا، سنحاول دفع السيارة إلى أقصى إمكانياتها".