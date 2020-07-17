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لوكلير: التجارب الحرّة في المجر منحت فيراري "إشارات إيجابيّة"

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لوكلير: التجارب الحرّة في المجر منحت فيراري "إشارات إيجابيّة"
17-07-2020

يعتقد شارل لوكلير بأنّ فيراري أسرع في المجر بالمقارنة مع الجولتَين الماضيتين في النمسا بعد أن قدّمت سيارته "اس.اف1000" بعض "الإشارات الإيجابيّة" في تجارب على حلبة هنغارورينغ.

عانت فيراري من بداية صعبة لموسم 2020 شهدت اقتصارها على المركز السابع كأفضل نتيجة تأهيليّة في أوّل جولتين، كما أنّها حصدت 19 نقطة فقط من أصل أسبوعين.

وسرّع الفريق عمليّة تقديم تحديثات كان من المفترض جلبها نهاية الأسبوع الجاري ووفّرها نهاية الأسبوع الماضي ضمن سباق النمسا الثاني، إلّا أنّ لوكلير اصطدم بزميله سيباستيان فيتيل في اللفّة الافتتاحيّة من السباق ما أجبرهما على الانسحاب.

وفي حين أنّ فيراري لم تجلب المزيد من التحديثات لسباق المجر، إلّا أنّها تمتّعت بأداء أفضل اليوم الجمعة بتواجد فيتيل ولوكلير في المركزين السادس والسابع على التوالي في الحصّة الأولى الجافة، قبل أن يتصدّر فيتيل التجارب الثانية الممطرة.

وقال لوكلير أنّه كانت هناك الكثير من الإيجابيّات من أداء فيراري على الحلبة الجافة في الحصّة الأولى، وكشف بأنّه كان متفاجئًا بشكلٍ إيجابيٍ حيال وتيرة السيارة.

وقال أصيل موناكو: "سارت الفترة الصباحيّة على نحوٍ أفضل من المتوقّع لأكون صادقًا. لم نصل إلى هنا وفي جعبتنا الكثير من القطع الجديدة. في الحقيقة السيارة هي ذاتها من الأسبوع الماضي. لكن يبدو أنّها تتناسب أكثر مع هذه الحلبة، وذلك جيّد".

وأكمل: "عانيت أكثر من جانبي في فترة ما بعد الظهر. اختبرنا بعض الأشياء المختلفة ولم أكن سعيدًا بأداء السيارة، عانينا على صعيد الثقة في الأجواء الممطرة".

ثمّ تابع: "لكنّنا شاهدنا بعض المؤشّرات الإيجابيّة هذا الصباح".

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وكانت فيراري قد عانت بشكلٍ لافت على صعيد السرعة على الخطوط المستقيمة في النمسا، حيث قدّر ماتيا بينوتو مدير الفريق تلك الخسارة بـ 0.7 ثانية في اللفّة الواحدة.

وقال لوكلير بأنّ الطبيعة التقنيّة أكثر لمسار هنغارورينغ ستصبّ في صالح فيراري نهاية هذا الأسبوع، ما يمنحه المزيد من الثقة بالتوجّه للتصفيات.

وقال: "عانينا كثيرًا في النمسا في كامل المقطع الأوّل. لكنّ تلك ليست مشكلة كبيرة هنا".

وأردف: "نتمتّع بأداء جيّد في المنعطفات. ذلك لا يجعلنا بذات مستوى مرسيدس بعد، لكنّنا أسرع من الأسبوع الماضي ومن الجيّد رؤية ذلك".

كما شاطره زميله فيتيل الرأي، حيث شعر بالمزيد من التفاؤل إزاء حظوظ فيراري في المجر.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّ الفترة الصباحيّة كانت جيّدة، أعتقد بأنّنا سنكون أفضل على هذه الحلبة. لنأمل أن يبقى الوضع هكذا غدًا".

وأكمل: "لن نعلم إلى أن نبدأ التصفيات. أكملنا لفّات أكثر من الآخرين في الأمطار، فقط لمحاولة رؤية نقاط ضعفنا من الأسبوع الماضي وفهمها أكثر".

واختتم بالقول: "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به. لكن أجل، بدا اليوم أفضل بشكلٍ عام".

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