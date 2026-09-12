لوكلير: "التجارب التأهيلية ستكون "حاسمة للغاية"
بعد التجارب الحرة الأولى على الحلبة الجديدة، يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن التجارب التأهيلية ستكون الجزء الأكثر حسمًا في عطلة نهاية الأسبوع.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت
في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، تعرض شارل لوكلير لحادث عالي السرعة في اللفات الأولى من السباق، وأنهى جائزة فيراري على أرضها دون تسجيل أي نقاط.
وفي نهاية هذا الأسبوع، وبعد اليوم الأول في مدريد، أكد لوكلير أن حادث مونزا لم يؤثر على قيادته، وإنه أُعجب كثيرًا بالحلبة الجديدة.
وقال أصيل موناكو: "لم يكن هناك أي عواقب ناتجة عن حادث الأسبوع الماضي. الحلبة مثيرة للغاية، وصعبة للغاية، ولا تتسامح أيضًا مع الأخطاء".
وأضاف: "عادةً ما أستمتع كثيرًا بالحلبات من هذا النوع، ولم يكن الأمر مختلفًا هنا. كانت القيادة على هذه الحلبة الجديدة رائعة حقًا".
وأكمل: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وأتوقع أن تكون هذه واحدة من أصعب حصص التجارب التأهيلية في العام، بالنظر إلى المستوى المرتفع من متطلبات القيادة على هذه الحلبة".
وضمن تقييمه لأداء فيراري خلال التجارب الحرة الأولى، أقر لوكلير بأن مرسيدس تبدو قوية، لكنه شدد على أنهم لا يعرفون بعد الأداء الحقيقي لمنافسيهم.
حيث قال: "الشعور جيد جدًا في الوقت الحالي، لكن من الصحيح أيضًا أن مرسيدس تبدو قوية".
وأكمل: "مع ذلك، لا نركز كثيرًا على نتائج اليوم في التجارب التأهيلية، لأننا لا نعرف نوع برنامج الحصة الذي تتبعه الفرق الأخرى".
وأضاف: "بالنسبة لنا، كان الأمر كله يتعلق بإكمال أكبر عدد ممكن من اللفات على الحلبة الجديدة، وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات التي نريدها، والتعرف على الحلبة بأكبر قدر ممكن قبل خوض التجارب التأهيلية غدًا".
واختتم: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من أداء هذا الأسبوع سيعتمد على التجارب التأهيلية".
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