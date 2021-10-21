لوكلير: التباسٌ في إعفاء قيود السفر أدّى إلى توجّهي إلى نيويورك قبل جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

تطلّب دخول أغلب موظّفي الفورمولا واحد إلى الولايات المتّحدة الكبرى لخوض الجائزة الكبرى تمتّعهم بوثيقة "الاستثناء للمصلحة الوطنيّة" بسبب قيود السفر المفروضة حاليًا والتي من المنتظر رفعها بالنسبة للمسافرين المتلقين للتلقيح بشكلٍ كامل بدءًا من 8 نوفمبر.

وقبيل الوصول إلى أوستن فقد حصل بعض السائقين على وقتٍ لزيارة مدنٍ أخرى في الولايات المتّحدة، حيث توجّه لوكلير ومدرّبه أندريا فيراري إلى كلٍ من نيويورك وميلواكي.

ونشر فيراري على حسابه في إنستاغرام كاتبًا أنّه هو ولوكلير "صعدا على متن الطائرة الخطأ" قبل هبوطهما في نيويورك وأنّ الوضع كان ليكون أسوأ، وهو ما دفع المشجّعين للتندّر حول ذلك على تويتر.

وبحديثه ضمن المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، قال لوكلير أنّ زيارة نيويورك لم يكن مخطّطًا لها، لكنّها جاءت بعد عدم السماح له بصعود طائرته الأصليّة.

وقال في هذا الصدد: "كانت رحلة رائعة، لكن لم يكن مخطّطًا لها في الحقيقة. لم يتمّ قبول وثيقتي في المطار، لذا لم يكن بوسعي صعود طائرتي الأصليّة، لذا قمنا بتغييرها والتوجّه إلى نيويورك في اللحظة الأخيرة".

وأكمل: "تمكّنت من إكمال يومٍ في نيويورك، كانت هذه المرّة الأولى بالنسبة لي هناك، وكان ذلك مدهشًا، يا لها من مدينة. استمتعت بها حقًا".

وأردف: "ومن ثمّ توجّهت إلى ميلواكي لمشاهدة أوّل مباراة كرة سلّة ان بي آي من الموسم، كان ذلك جنونيًا بكلّ تلك الاحتفالات والخواتم".

وواصل شرحه بالقول: "كانت تجربة مدهشة، وها أنا هنا في أوستن جاهزٌ لدخول السيارة غدًا".

وقال لوكلير أنّه كانت لديه الوثائق الصحيحة، لكنّ المسؤولين في المطار لم يكونوا على علمٍ بإعفائه ذلك، وهو ما تسبّب في عدم لحاقه بطائرته الأصليّة.

وسيُسجّل لوكلير ظهوره الثالث على حلبة الأمريكيّتين نهاية هذا الأسبوع بعد إلغاء نسخة العام الماضي من السباق بسبب وباء كورونا.

وعبّر لوكلير عن حماسه حيال فرصة التسابق أمام الجماهير الأمريكيّة مجدّدًا، لكنّه أشار إلى ازدياد مستوى المطبّات على الحلبة والذي تذمّر الكثير من درّاجي الموتو جي بي حوله مؤخّرًا.

وقال سائق فيراري: "هذه حلبة أستمتع بالقيادة عليها كثيرًا كونها تفرض تحديًا وفيها الكثير من المطبّات".

واختتم بالقول: "بالنظر إلى الموتو جي بي فقد كانت الحلبة مليئة بالمطبّات أكثر ممّا كانت عليه قبل عامين، لكن سنرى كيف ستسير الأمور".