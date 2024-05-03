لوكلير: الانطلاق من الصف الأول في سباق ميامي القصير "سيحدّ من كلام الناس"

أكمل سائق فيراري 3 لفات فقط في التجارب الحرة الوحيدة في ميامي بعدما انزلق عند المنعطف الـ 16 وعانى من مشكلة على القابض أوقفت سيارته على المسار.

لكن وفي ظل تألقه تحديدًا في التصفيات على مدار مسيرته مسجلًا 23 بول بوزيشن، فقد اعترف لوكلير أنه كان يعاني من أجل إيجاد النافذة المثالية مع الإطارات في التصفيات، وهو ما يرى أنه يعود جزئيًا لسلسلة تأدياته السيئة مؤخرًا.

حيث تأهل المونغاسكي سابعًا لسباق الصين القصير وسادسًا لسباق الجائزة الكبرى، بينما تأهل ثامنًا في اليابان.

وعند سؤاله إذا كان قد شعر بالراحة بعد أدائه في التصفيات السريعة في ميامي، قال لوكلير: "نعم، لأن التصفيات مثّلت نقطة ضعف لسباقين على التوالي".

وأضاف: "تحسّن الوضع في مرحلة ما في الصين، لكننا لم نملك السيارة لإظهار ذلك حينها".

وتابع: "لكن وفي نهاية أسبوع صعبة كهذه، حيث حظيت ببضع لفات في التجارب الحرة، وانتقلت مباشرة إلى التصفيات، ومسوح لنا باستخدام مجموعة واحدة فقط من الإطارات في كل قسم، فقد كان الوضع صعبًا للغاية".

وأكمل: "بيد أنني شعرت على الفور بأن العمل الذي قمت به مع الإطارات منذ بداية الموسم قد أتى ثماره، لذلك أنا سعيد جدًا".

واختتم: "هنالك الكثير من الكلام الآن، حيث أنك جيّد بقدر أدائك في سباقك الأخير في هذه الرياضة، لذلك عندما تواجه سباقين على التوالي حيث تظهر بأداء سيء في التصفيات، يبدأ الناس بالكلام، لذلك من الجيد إيقاف ذلك".