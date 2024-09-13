لوكلير الأسرع مع نهاية التجارب الحرة الثانية في باكو بفارق 0.006 ثانية أمام بيريز

شهدت التجارب الحرة الثانية بعض الأمور المثيرة للاهتمام، فقد برزت مرسيدس (التي استعملت إطارات هارد خلال محاكاة السباق) كأفضل الفرق نسبياً أثناء محاكاة السباق، بينما بدت ريد بُل، مكلارين وفيراري متماثلة التأدية تقريباً.

لكن على صعيد الأزمنة السريعة، فكان الزمن الأسرع من نصيب لوكلير الذي تقدم على بيريز بفارق 0.006 ثانية فقط وعلى هاميلتون بفارق 0.066 ثانية.

وأكمل كارلوس ساينز وأوسكار بياستري ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح فيراري ومكلارين على التوالي.

مجريات الحصة

بدأ السائقون الحصة على إطارات ميديوم، حيث سجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع المبدئي أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس، والمكسيكي سيرجيو بيريز.

وسُمع لوكلير (الذي تعرض لحادثة في الحصة الأولى) وهو يشتكي من السيارة ويتساءل عن سبب عدم اكتشاف المشكلة من قبل الفريق، ليعود إلى المرآب مجدداً.

هاميلتون مرة أخرى، اشتكى من سخونة مقعده وهي مشكلة يبدو أنه بات يعاني منها بشكل متكرر، أما فيرستابن فقد واجه لحظة صعبة خسر فيها السيارة وكاد أن يصطدم بالجدار لكنه توقف في الوقت المناسب.

لكن ومع مرور الدقائق العشر الأولى، تقدم كارلوس ساينز على متن فيراري نحو المركز الأول المؤقت على بيريز بفارق 0.038 ثانية وأمام هاميلتون.

مع الانتقال لإطارات سوفت تغيرت الأزمنة بعض الشيء، لكن ساينز بقي في الصدارة بفارق 0.079 ثانية أمام فيرستابن الذي بدا أنه يخسر الكثير من الوقت في المقطع الأخير للحلبة.

أوسكار بياستري وضع مكلارين بالمركز الثاني خلف ساينز وبفارق 0.033 ثانية فقط، مباشرة مع انتصاف الحصة.

لكن كان من المثير ملاحظة تقدم بيريز نحو المركز الأول المؤقت - بعد تغيير الإعدادات للتلاؤم مع المقطع الأخير للمسار - ليكسب ما يقارب نصف ثانية أمام ساينز.

بالمقابل، كانت سيارتا هاس ضمن المراكز العشرة الأولى مع نيكو هلكنبرغ وأوليفر بيرمان - الذي يقود بديلاً عن كيفن ماغنوسن الذي تلقى عقوبة الحرمان من سباق - بفارق صغير خلف الألماني.

أما لوكلير فكان يعاني مع سيارته التي قام الفريق بإصلاحها خلال الفترة ما بين الحصتين، وبدا أنه يخسر الوقت خلال النصف الأول من التجارب الحرة الثانية.

مع الدخول في العشرين دقيقة الأخيرة، كان جورج راسل سائق مرسيدس قد انتقل لاستعمال إطارات هارد وأكمل مجموعة متتالية من اللفات عليها.

لويس هاميلتون ردّ بتسجيل زمن سريع للغاية وضعه بالمركز الثاني خلف بيريز وبفارق 0.060 ثانية، وسط التحسّن المستمر لحالة المسار.

قبل الوصول لآخر عشر دقائق، وضع لوكلير مجموعة جديدة من إطارات سوفت ونجح بتسجيل الزمن الأسرع لكن بفارق 0.006 ثانية فقط أمام بيريز.

وسُمعت مرسيدس وهي تطلب من راسل العودة بالسيارة إلى المرآب لوجود مشكلة فيها قبل دقيقتين من النهاية.

وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام بيريز وهاميلتون، بينما أكمل ساينز وبياستري ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

فيرستابن اكتفى بالمركز السادس متقدماً على لانس سترول (أستون مارتن) وهلكنبرغ، أما راسل وبيرمان فأكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

على صعيد محاكاة السباق، فإن مكلارين كانت تبدو جيدة على إطارات ميديوم مع أفضلية لـ بياستري على نوريس الذي قدم وتيرة تماثل تقريباً وتيرة ماكس فيرستابن، أما وتيرة مرسيدس فكانت جيدة للغاية على إطارات هارد مع كلا سائقيها.

وكانت وتيرة محاكاة السباق لـ فرانكو كولابينتو سائق ويليامز ملفتة للنظر أيضاً، حيث كانت أفضل من زميله أليكسندر ألبون.

التجارب الحرة الثانية