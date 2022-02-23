لوكلير الأسرع في الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب برشلونة

بعد أشهر من الهدوء، هدرت محرّكات الفورمولا واحد مجدّدًا صباح اليوم الأربعاء لتؤذن بانطلاق التجارب الشتويّة.

وأدّى ذلك إلى حصولنا أخيرًا على لمحة على السيارات الفعليّة على الحلبة وذلك بعد أن اختار عددٌ من الفرق الاقتصار على استخدام سيارات استعراضيّة للكشف عن الكسوات وإخفاء التصاميم الفعليّة حتّى اللحظات الأخيرة.

وكان فريق ريد بُل أبرز من جلب الأنظار مع انطلاق هذا اليوم وذلك بعد اتّضاح تصميمه أخيرًا، حيث انصبّ التركيز على تصميم جانب السيارة العدائيّ للغاية والمختلف عن بقيّة الفرق.

وركّزت جميع الفرق أعمالها على الجانب الانسيابيّ للتحقّق من مدى تطابق الأداء على المسار مع النتائج المتحصّل عليها في أنظمة المحاكاة، لذا كان استخدام مجسّات تدفّق الهواء والطلاء الانسيابيّ حاضرًا بكثافة.

وسارت الفترة الصباحيّة من دون أيّ انقطاع، بالرغم من مواجهة فريقَي ألفا روميو وهاس لبعض المشاكل التي أبقتهما في خطّ الحظائر للكثير من الوقت، حيث واجه الأخير مشكلة في مضخّة الوقود.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير الذي سجّل 1:20.165 دقيقة وأكمل 80 لفّة قبل تسليمه لسيارة "اف1-75" لزميله كارلوس ساينز الإبن في فترة ما بعد الظهر.

وحلّ لاندو نوريس ثانيًا لصالح مكلارين على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية، حيث تقدّم على جورج راسل الذي جلس أوّلًا خلف مقود سيارة مرسيدس "دبليو13" الجديدة قبل أن يتركها لزميله لويس هاميلتون في بقيّة اليوم، كما كان يوم البريطاني الشاب مثمرًا بـ 77 لفّة.

وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن الذي تقدّم على يوكي تسونودا على متن ألفا تاوري.

وكان بطل العالم ماكس فيرشتابن أكثر السائقين نشاطًا رفقة لوكلير على متن سيارة ريد بُل بعد أن أتمّ 80 لفّة هو الآخر.

وتواجد فرناندو ألونسو في المركز السابع وكان أبطأ بـ 3 ثوانٍ من لوكلير، حيث تقدّم على نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز الذي حظي بيومٍ مثمر هو الآخر.

وعلى إثر مشاكلهما فقد تذيّل فريقا هاس وألفا روميو الترتيب، حيث تواجد نيكيتا مازيبين في المركز التاسع مقتصرًا على 19 لفّة، في حين استعان فريق ألفا روميو بسائق التجارب روبرت كوبتسا الذي حلّ عاشرًا مكتفيًا بتسع لفّات.

جدول الترتيب

الترتيب السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 شارل لوكلير فيراري 80 1:20.165 2 لاندو نوريس مكلارين 50 1:20.474 3 جورج راسل مرسيدس 77 1:20.784 4 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 52 1:21.276 5 يوكي تسونودا ألفا تاوري 43 1:21.638 6 ماكس فيرشتابن ريد بُل 80 1:22.246 7 فرناندو ألونسو ألبين 54 1:23.317 8 نيكولاس لاتيفي ويليامز 66 1:23.379 9 نيكيتا مازيبين هاس 20 1:24.505 10 روبرت كوبتسا ألفا روميو 9 1:25.909