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فورمولا 1 / تجارب برشلونة في فبراير تقرير التجارب

لوكلير الأسرع في الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب برشلونة

وضع شارل لوكلير فريقه فيراري في الصدارة مع نهاية مجريات الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة لبطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة برشلونة الإسبانيّة.

لوكلير الأسرع في الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب برشلونة

بعد أشهر من الهدوء، هدرت محرّكات الفورمولا واحد مجدّدًا صباح اليوم الأربعاء لتؤذن بانطلاق التجارب الشتويّة.

وأدّى ذلك إلى حصولنا أخيرًا على لمحة على السيارات الفعليّة على الحلبة وذلك بعد أن اختار عددٌ من الفرق الاقتصار على استخدام سيارات استعراضيّة للكشف عن الكسوات وإخفاء التصاميم الفعليّة حتّى اللحظات الأخيرة.

وكان فريق ريد بُل أبرز من جلب الأنظار مع انطلاق هذا اليوم وذلك بعد اتّضاح تصميمه أخيرًا، حيث انصبّ التركيز على تصميم جانب السيارة العدائيّ للغاية والمختلف عن بقيّة الفرق.

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وركّزت جميع الفرق أعمالها على الجانب الانسيابيّ للتحقّق من مدى تطابق الأداء على المسار مع النتائج المتحصّل عليها في أنظمة المحاكاة، لذا كان استخدام مجسّات تدفّق الهواء والطلاء الانسيابيّ حاضرًا بكثافة.

وسارت الفترة الصباحيّة من دون أيّ انقطاع، بالرغم من مواجهة فريقَي ألفا روميو وهاس لبعض المشاكل التي أبقتهما في خطّ الحظائر للكثير من الوقت، حيث واجه الأخير مشكلة في مضخّة الوقود.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير الذي سجّل 1:20.165 دقيقة وأكمل 80 لفّة قبل تسليمه لسيارة "اف1-75" لزميله كارلوس ساينز الإبن في فترة ما بعد الظهر.

وحلّ لاندو نوريس ثانيًا لصالح مكلارين على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية، حيث تقدّم على جورج راسل الذي جلس أوّلًا خلف مقود سيارة مرسيدس "دبليو13" الجديدة قبل أن يتركها لزميله لويس هاميلتون في بقيّة اليوم، كما كان يوم البريطاني الشاب مثمرًا بـ 77 لفّة.

وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن الذي تقدّم على يوكي تسونودا على متن ألفا تاوري.

وكان بطل العالم ماكس فيرشتابن أكثر السائقين نشاطًا رفقة لوكلير على متن سيارة ريد بُل بعد أن أتمّ 80 لفّة هو الآخر.

وتواجد فرناندو ألونسو في المركز السابع وكان أبطأ بـ 3 ثوانٍ من لوكلير، حيث تقدّم على نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز الذي حظي بيومٍ مثمر هو الآخر.

وعلى إثر مشاكلهما فقد تذيّل فريقا هاس وألفا روميو الترتيب، حيث تواجد نيكيتا مازيبين في المركز التاسع مقتصرًا على 19 لفّة، في حين استعان فريق ألفا روميو بسائق التجارب روبرت كوبتسا الذي حلّ عاشرًا مكتفيًا بتسع لفّات.

جدول الترتيب

الترتيب السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1 Monaco شارل لوكلير فيراري 80 1:20.165 
2 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 50 1:20.474 
3 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 77 1:20.784 
4 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 52 1:21.276 
5 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 43 1:21.638 
6 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 80 1:22.246 
7 Spain فرناندو ألونسو ألبين 54 1:23.317 
8 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 66 1:23.379 
9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس 20 1:24.505 
10 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو 9 1:25.909 
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