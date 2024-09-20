لوكلير الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة بفارق 0.076 ثانية أمام نوريس

بدت مكلارين وفيراري سريعتين للغاية على شوارع مارينا باي، حيث تصدرت السيارات البرتقالية والحمراء أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى، رغم أن لاندو نوريس بدا مرتاحاً أكثر من زميله أوسكار بياستري على متن السيارة.

وكان شارل لوكلير الأسرع بفارق 0.076 ثانية أمام نوريس وساينز، بينما نجح ماكس فيرستابن بوضع سيارته ريد بُل بالمركز الرابع أمام يوكي تسونودا سائق آربي.

أما معاناة مرسيدس فكانت واضحة حيث اكتفى سائقاها بمراكز خارج العشرة الأولى.

مجريات الحصة

تأخر أوسكار بياستري 15 دقيقة قبل المشاركة في الحصة، وذلك بسبب عمل الفريق على مشكلة في السيارة. بينما بدأت الفرق الحصة مع إطارات ميديوم وهارد: حيث اختارت مكلارين وريد بُل البدء مع ميديوم بعكس البقية على هارد.

حيث تناوب الفريقان على الصدارة المؤقتة خلال الدقائق الأولى، قبل أن يتفوق لاندو نوريس ويلحق به شارل لوكلير سائق فيراري على إطارات هارد بالمركز الثاني.

اقتراباً من منتصف الحصة ومع تحسّن المسار، أكمل لوكلير لفة سريعة للغاية على إطارات هارد متفوقاً على نوريس بما يقارب نصف ثانية، ليتقدم للمركز الأول المؤقت.

من ثم انتقل السائقون لاستعمال إطارات سوفت، وكان نوريس صاحب الزمن الأسرع المؤقت مع دقيقة و32.165 ثانية، بينما تقدم فيرستابن للثاني خلف سائق مكلارين بفارق عُشري ثانية تقريباً وأمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز.

لكن الأزمنة بدأت بالتحسن في ثُلث الساعة الأخير، حيث تقدم ساينز للمركز الثاني بفارق 0.001 ثانية فقط خلف نوريس ويوكي تسونودا سائق آربي بالمركز الثالث، قبل أن يرد نوريس ويحسّن زمنه إلى دقيقة و31.839 ثانية.

لكن سرعان ما سجّل شارل لوكلير لفة جيدة على متن فيراري وضعته بالمركز الثاني خلف نوريس وبفارق 0.037 ثانية وأمام زميله ساينز، قبل أن يتقدم أصيل موناكو للمركز الأول المؤقت مع دقيقة و31.763 ثانية أمام سائق مكلارين بـ 0.076 ثانية.

وخلال الدقائق الأخيرة، عادت الفرق لاستعمال الإطارات التي استعملتها في بداية الحصة.

وهكذا انتهت التجارب الحرة الأولى مع لوكلير أولاً أمام نوريس، ساينز وفيرستابن، بينما أكمل تسونودا ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

بياستري - الذي خرج دون أية أضرار من حادثة لمس خلالها الحائط بإطاره الخلفي الأيمن - اكتفى بالمركز السادس أمام دانيال ريكاردو، ألبون، فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون الذي احتل المركز العاشر.

التجارب الحرة الأولى