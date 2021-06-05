واصلت فيراري إثارة الإعجاب عبر أدائها القوي الذي ظهر بدءاً من جولة موناكو الماضية.

وعلى غرار ما حصل في الإمارة، أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأول تزامناً مع رفع العلم الأحمر وإيقاف الحصة، لكنه هذه المرة لم يكن السبب، بل كان ذلك عقب حادثة زميله كارلوس ساينز الابن ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

وسجل لوكلير زمناً سريعاً للغاية مع دقيقة واحدة و41.218 ثانية ما كان كافياً ليقفز إلى صدارة أسرع الأزمنة أمام لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وبعد التصفيات، كشف لوكلير عن اعتقاده بأن لفته السريعة تلك كانت سيئة للغاية.

فقال: "اعتقدتُ أنها لفة سيئة للغاية! لقد ارتكبتُ بعض الأخطاء في منعطفين أو ثلاثة، لكنني لاحقاً حصلت على عامل سحبٍ كبير من سيارة لويس في المقطع الأخير".

وأكمل: "لكن بشكل عام، أعتقد أننا كنا لنتواجد قريباً من قطب الانطلاق الأول حتى من دون عامل السحب. إنه يوم جيد لنا. لم أتوقع أن نكون تنافسيين بهذا القدر اليوم".

وتابع: "أعتقد أنني كنتُ أتحسنُ مع رفع العلم الأحمر! لكنني مسرور على أية حال وآمل أن يكون كل شيء جيداً مع كارلوس لأنني لم أرَ الحادثة بعد، لذا لا فكرة لدي عما جرى معه. آمل أن يكون كل شيء جيداً".

من جهة أخرى، أوضح لوكلير أن تحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية هذا الموسم بمثابة محفّز جيد له.

فقال: "نعم بكل تأكيد. الشعور جميل للغاية. لكنّه جاء مع رفع العلم الأحمر، وكنت أتمنى لو كان ضمن ظروف اعتيادية".

وتابع: "لكن في نهاية المطاف، إنه قطب انطلاق أول".

وشدد لوكلير على أن مرسيدس وريد بُل تمتلكان الأفضلية في السباق مقارنة مع فيراري، مشيراً إلى الصعوبة الكبيرة التي تنتظره.

فقال: "السيارة جيدة، لكنني أعتقد أن مرسيدس وريد بُل لديهما أفضلية أكبر منا خلال السباق بشكل خاص".

وأكمل: "لقد رأينا ذلك في التجارب الحرة الثانية. لذا سيكون السباق صعباً جداً لأن الوضع مختلف عن موناكو، ويمكنهم مهاجمتنا (والتجاوز)".

وتابع: "لذا، سأحاول تقديم أفضل ما لديّ، وآمل أن أحافظ على المركز الأول".

واختتم: "لكن ذلك لن يكون مهمة سهلة على الإطلاق".