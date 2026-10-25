فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لوكلير "استمتع بسباق أوستن" في طريقه نحو الوصافة

أوضح شارل لوكلير، في حديثه عقب جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أنه رغم عدم تحقيق هدف الفوز، فقد شعر بالرضا عن وتيرة السيارة والمعارك التي خاضها على الحلبة.

أحمد مجدي

منشور: 25-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وشارل لوكلير، فيراري وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: بريت فارمر

أنهى سائق فيراري شارل لوكلير سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة الأمريكيتين في المركز الثاني، ليحجز مكانًا على منصة التتويج. ووصف السائق القادم من موناكو الأداء العام للفريق بالإيجابي، بعدما خاض معركة مع ماكس فيرستابن على المركز الثاني.

وفي حديثه عن مجريات السباق، قال لوكلير: "كان سباقًا جيدًا إلى حد كبير. لسوء الحظ، لم نتمكن من تحقيق هدفنا الرئيسي، وهو الفوز".

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وأضاف: "لكن بصورة عامة، أعتقد أنه كان سباقًا إيجابيًا. كانت وتيرتنا قوية إلى حد كبير، لكن المرحلة الأولى من السباق كانت أكثر صعوبة بالنسبة إلينا".

وتابع: "اختار بعض المنافسين استراتيجية التوقف مرة واحدة، وهو ما لم يكن ضمن خطتنا. ومع ذلك، خضنا معركة متقاربة مع ماكس، وتمكنا من الحفاظ على وتيرة قوية".

واختتم قائلًا: "منذ الانطلاقة، مرورًا بالمواجهات اللاحقة مع ماكس، كان سباقًا ممتعًا ومثيرًا للغاية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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