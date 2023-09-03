لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا

بعد تسجيل الزمن الأسرع خلال القسم الأوسط من الحلبة في القسم الثالث للتصفيات، بات كارلوس ساينز رأس حربة فيراري على أرض موطنها حيث حقق قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و20.294 ثانية.

وجاء مركزه الأول بفارق 0.013 ثانية أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بينما حل شارل لوكلير ثالثاً بفارق 0.067 ثانية على صف الانطلاق الثاني أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

لكن لوكلير يرى بأن الحصان الجامح كان قادراً على حجز صف الانطلاق الأول لو تم استعمال عامل السحب.

حيث قال: "شعوري ليس إلا رائعاً حيال التيفوزي".

وأكمل: "بالطبع، أنا محبط بعض الشيء. لأنني أردت تسجيل الزمن الأسرع، لكن رؤية كارلوس يحقق ذلك لهو رائع بالنسبة إلى فيراري".

وأردف: "لقد قام بعمل مذهل طوال الجولة. عانيتُ أكثر منه بعض الشيء. تمكنت من التحسن في التصفيات، لكنني مسرور حقاً".

واسترسل: "للأسف، لم نستعمل عامل السحب في القسم الثالث. ذلك ربما كلفنا مركزاً إضافياً على الأقل، لكن هكذا هي الحياة. يجب أن نكون مسرورين خاصة أنا لأنني عانيت كثيراً (على المسار)".

من جهته، يرى فريدريك فاسور مدير الفريق بأنه "مقتنع" أنه كان من الأفضل عدم استعمال عامل السحب في مونزا نظراً لاحتمال حصول اضطرابات هوائية ضمن المنعطفات. خاصة وأن فيرستابن لم يستعمل عامل السحب أيضاًز

أما ساينز فقال: "بصراحة، لقد كانت تصفيات صعبة للغاية خاصة في القسم الثالث. جميعنا ضغطنا بالكامل، وكانت السيارة على الحدود القصوى تماماً".

وأردف: "في اللفة الأخيرة، كنت أعلم أنني أمتلك فرصة وقد قمت باستغلالها. سار ذلك كما يجب لأنني ضغطت بشدة في اللفة الأخيرة".

وتابع معلقاً على آماله في السباق: "سأقوم بكل ما بوسعي للتمسك بالمركز الأول".

وأكمل: "انطلاقة جيدة، منعطف أول جيد وسنرى إن كان بوسعنا منافسة ماكس".

واختتم: "إنه أسرع عادة على المسافات الطويلة، لكنني سأقدم كل ما بوسعي".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت