لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا
قال شارل لوكلير أن استراتيجية فريقه فيراري في التصفيات، كلفته نتيجة أفضل في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد على حلبة إيمولا.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
قدمت فيراري وتيرة مثيرة للإعجاب يوم الجمعة، لكن وأثناء التصفيات كان الفريق أضعف لناحية الوتيرة في بداية اللفة مقارنة بسيارات المنافسين.
وأشارت بيانات GPS أن فيراري كانت أبطأ بـ 3-4 كيلومترات في الساعة على المقاطع المستقيمة مقارنة بسيارتي مكلارين، وأكثر من ذلك مقارنة بسيارة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل والحاصل على قطب الانطلاق الأول، لأن الهولندي حصل على عامل السحب من نيكو هلكنبرغ.
وشعر لوكلير بأن نتائج فيراري، بالمركزين الثالث والرابع في التصفيات (بعد عقوبة 3 مراكز على أوسكار بياستري سائق مكلارين لإعاقة كيفن ماغنوسن)، منعت الفريق من تحقيق مركز أعلى من الثالث في السباق.
حيث قال: "بالنظر إلى التصفيات وتحليلها. أعتقد أننا خسرنا كل شيء في بداية اللفة لسبب ما".
وأكمل: "استعملنا استراتيجية مختلفة بعض الشيء للطاقة مقارنة بسيارات مكلارين وريد بُل، وخسرنا كل شيء مع الوصول للمنعطف الثاني، بينما حصل ماكس على عامل السحب".
وتابع: "ذلك أمر سننظر فيه، لأنه وخاصة على كهذه، فإن مركز الانطلاق يعني كل شيء".
وأردف: "حين يكون هناك عُشر ثانية واحد يفصلنا نحن وريد بُل ومكلارين، حينها عليك القيام بكل شيء بشكل مثالي، والمركز الثالث اليوم كلفنا ربما نتيجة أفضل في السباق".
وضمن مجال تفسيره لأولى تحديثات فيراري التي جلبتها في إيمولا، أشار لوكلير إلى أنه من الصعب الحُكم على كل شيء مبكراً نظراً لما تتطلبه حلبة إيمولا.
لكنه عبّر عن ثقته بالفريق وبالأهداف التي وضعها فيما يتعلق بالأرضية الجديدة والأجنحة.
فقال: "بداية، هذه ليست الحلبة الأفضل للحُكم على التحديثات، وبشكل خاص عند الصعود على الحفف الجانبية".
واختتم: "الأمر الجيد أن كل شيء توقعناه من التحديثات، حصلنا عليه. عملت السيارة تماماً وفق المتوقع وذلك أمر جيد على الدوام".
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فاسور: على فيراري تسريع وتيرة جلب التحديثات في ظل تقارب المنافسة
فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ساينز: توقعات حزمة التحديثات الجديدة "بعيدة تمامًا عن الواقع"
فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
تحديثات أستون مارتن ربما تكون قد جعلت السيارة "أصعب في القيادة"
فيتيل الدامع "أكمل عمل سينا" عبر التلويح بالعلم النمساوي في إيمولا
بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا
لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات