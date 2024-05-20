لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا

قدمت فيراري وتيرة مثيرة للإعجاب يوم الجمعة، لكن وأثناء التصفيات كان الفريق أضعف لناحية الوتيرة في بداية اللفة مقارنة بسيارات المنافسين.

وأشارت بيانات GPS أن فيراري كانت أبطأ بـ 3-4 كيلومترات في الساعة على المقاطع المستقيمة مقارنة بسيارتي مكلارين، وأكثر من ذلك مقارنة بسيارة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل والحاصل على قطب الانطلاق الأول، لأن الهولندي حصل على عامل السحب من نيكو هلكنبرغ.

وشعر لوكلير بأن نتائج فيراري، بالمركزين الثالث والرابع في التصفيات (بعد عقوبة 3 مراكز على أوسكار بياستري سائق مكلارين لإعاقة كيفن ماغنوسن)، منعت الفريق من تحقيق مركز أعلى من الثالث في السباق.

حيث قال: "بالنظر إلى التصفيات وتحليلها. أعتقد أننا خسرنا كل شيء في بداية اللفة لسبب ما".

وأكمل: "استعملنا استراتيجية مختلفة بعض الشيء للطاقة مقارنة بسيارات مكلارين وريد بُل، وخسرنا كل شيء مع الوصول للمنعطف الثاني، بينما حصل ماكس على عامل السحب".

وتابع: "ذلك أمر سننظر فيه، لأنه وخاصة على كهذه، فإن مركز الانطلاق يعني كل شيء".

وأردف: "حين يكون هناك عُشر ثانية واحد يفصلنا نحن وريد بُل ومكلارين، حينها عليك القيام بكل شيء بشكل مثالي، والمركز الثالث اليوم كلفنا ربما نتيجة أفضل في السباق".

وضمن مجال تفسيره لأولى تحديثات فيراري التي جلبتها في إيمولا، أشار لوكلير إلى أنه من الصعب الحُكم على كل شيء مبكراً نظراً لما تتطلبه حلبة إيمولا.

لكنه عبّر عن ثقته بالفريق وبالأهداف التي وضعها فيما يتعلق بالأرضية الجديدة والأجنحة.

فقال: "بداية، هذه ليست الحلبة الأفضل للحُكم على التحديثات، وبشكل خاص عند الصعود على الحفف الجانبية".

واختتم: "الأمر الجيد أن كل شيء توقعناه من التحديثات، حصلنا عليه. عملت السيارة تماماً وفق المتوقع وذلك أمر جيد على الدوام".