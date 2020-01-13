لوكلير: احتفالات منصّة مونزا كفائزٍ لفيراري أصابتني بـ "القشعريرة"

بعد انطلاقه من الخانة الأولى، نجا لوكلير من ضغط لويس هاميلتون سائق مرسيدس طوال السباق الذي أكمله في النهاية أمام فالتيري بوتاس، بينما حلّ هاميلتون ثالثًا.

وكان ذلك الفوز الثاني في مسيرة لوكلير في الفورمولا واحد والثاني له في غضون أسبوع بعد أن تغلّب على هاميلتون ليُحقّق فوزه الأوّل في سبا.

وقال لوكلير على منصّة معرض أوتوسبورت الدولي 2020: "من الصعب للغاية إيجاد الكلمات لوصف ما شعرت به خلال سباق مونزا".

وأضاف: "واجهت الكثير من الضغط – الفريق بأكمله واجه الكثير من الضغط – كوننا نتواجد في إيطاليا. تحظى فيراري بأهميّة ضخمة في إيطاليا، والجميع يريد منّا الفوز لذا كان هناك ضغطٌ هائلٌ حول الفريق برمّته".

وأكمل: "بدأ الأسبوع من يوم الإثنين الذي كان مختلفًا عن بقيّة الجوائز الكبرى كوننا عادة نبدأ يوم الخميس كسائقين، لكنّنا بدأنا من يوم الإثنين من خلال بعض الأحداث في ميلان".

وواصل حديثه بالقول: "كان الضغط يتزايد. ومن ثمّ كان قطب الانطلاق الأوّل مميّزًا، لكن تعيّن عليّ التركيز على السباق ولم يكن لديّ متنفسٌ فيه".

ثمّ تابع: "كان لويس في مجال ثانيتين خلفي طوال السباق، لذا أعتقد بأنّ ذلك مثّل الكثير من الضغط. ومن ثمّ صعدت إلى منصّة التتويج أخيرًا بعد الفوز بالسباق، رأيت الجيش الأحمر أسفل منصّة التتويج وكان ذلك مميّزًا للغاية".

وأردف: "أصابني ذلك بالقشعريرة وجعلني أدرك ما يعنيه أن تكون سائقًا لفيراري، وهو ما أدركته قبل ذلك بالطبع، لكنّني أعتقد بأنّك تدركه بالفعل عندما تفوز في مونزا وترى الشغف الذي يظهر في أعين المشجّعين والشغف الذي لديهم بالعلامة".

وأتبع بالقول: "لم أكد أصدّق ما كانت تراه عيناي".

وجاء انتصارا لوكلير في موسم 2019 ليجعلاه السائق رقم 39 الذي يفوز بسباقات في بطولة العالم لصالح فيراري.

وعندما سُئل إن كان يشعر الآن بأنّه جزء من تاريخ فيراري الثريّ بعد أن حقّق النجاح في الفورمولا واحد مع الفريق، أجاب: "أجل، بالتأكيد".

وأكمل: "يجعلني المشجّعون أشعر بذلك وهذا رائع، لكن بالطبع كلّما تقف إلى جوار ماريو أندريتي أو أساطير آخرين مثله فلا أشعر أنّني في المكان المناسب، لكن يعود الأمر لي للقيام بالعمل على المسار ومحاولة إظهار قدراتي".

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