لوكلير: إمكانيات سيارة فيراري 2024 تغطي على إحباط هيمنة ريد بُل
قال شارل لوكلير أن إمكانيات سيارة فريقه فيراري لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، تغطي على الإحباط الناجم عن هيمنة ريد بُل على مقدرات الموسم الجاري.
نجحت فيراري مؤخراً في تقديم كسب واضح لوتيرة سيارتها، بل تقدمت على مرسيدس منافستها الرئيسية خلال سباق اليابان، حيث يتنافس الفريقان بشدة على مركز الوصافة خلف ريد بُل.
لكن فوز ريد بُل في سوزوكا بفارق ضخم مع ماكس فيرستابن، أكد مخاوف منافسيها إزاء الفارق الكبير الذي ما زالت تتمتع به.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك علامات مشجعة من السيارة الجديدة، أو أن إحباط هيمنة ريد بُل يطغى على ذلك، أكد لوكلير أنه يتحلى بالإيجابية.
فقال: "من ناحية، عليك دوماً الاهتمام بموقعك، نحن نتعلم كثيراً منذ بداية النصف الثاني للموسم، منذ زاندفورت. لهذا أنا مسرور".
وأكمل: "من ثم بالطبع، ندرك أن ريد بُل سريعة جداً أمامنا. مكلارين كذلك وصلت لقمة أدائها، وبالتالي كانوا أقوياء جداً في سوزوكا".
وتابع: "لكن، بشكل عام، أعتقد أننا مسرورون لأننا تعلمنا المزيد، أكثر من تأثير إحباط هيمنة ريد بُل".
وأردف: "أعتقد أن ما تعلمناه سيمنحنا خطوة كبيرة للأمام مستقبلاً، ونأمل أن يساعدنا على إغلاق الفارق خلف ريد بُل بأسرع وقت ممكن".
ومثلت جولة اليابان تحسناً في أداء لوكلير، بعد جولتي إيطاليا وسنغافورة اللتين تفوق فيهما زميله كارلوس ساينز.
وأوضح لوكلير بأن التحسن في أدائه مقارنة بزميله يعود إلى طريقة إعدادات سيارة فيراري لناحية ضعف الانعطاف "أندرستير" وهو أمر لا يحبّذه.
لكن رغم ذلك، يرى أصيل موناكو أن السيارة ما زالت تعاني في بعض الجوانب، فقال: "مشاكل السيارة ما زالت موجودة. أعتقد أننا بحاجة لسيارة جديدة تماماً للتخلص منها وهذا هو هدفنا للموسم المقبل".
وأردف: "لكننا ما زلنا نعمل على سيارة العام الحالي. يمكننا جعلها تنعطف بشكل أكبر ’أوفرستير’، لكن حين تصبح كذلك فإن أداءها يتقلب بشكل كبير جداً".
واسترسل: "لذا، لا بد من قيادتها بعد إعدادها بشكل تصبح فيه صعبة الانعطاف ’أندرستير’، وهذا أمر أجده صعباً جداً بالنسبة لأسلوب قيادتي وقدرتي على استخلاص أزمنة سريعة".
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