لوكلير: إصابات كورونا الأخيرة في الفورمولا واحد تُبرز الحاجة لاستمرار توخّي الحذر

تغيّب دانيال ريكاردو سائق مكلارين عن التجارب الشتوية الثانية في البحرين الأسبوع الماضي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا، بينما أعلنت أستون مارتن اليوم كذلك إصابة سيباستيان فيتيل وأنه سيتغيب عن المشاركة في الجولة الافتتاحية للموسم نهاية هذا الأسبوع بعد تعرّضه للفيروس.

هذا وخففت البطولة بعض الشيء من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لموسم 2022، حيث لم يعد مطلوبًا من الأشخاص إكمال فحص "بي سي آر" خلال 24 ساعة من دخول البادوك، على الرُغم من التشجيع بشدة على ذلك، لكن ما يزال هنالك التزام بالإرشادات الأساسية.

كما عاد عدد من الفرق إلى القيام بجلسات شخصية مع وسائل الإعلام للموسم الجديد، وذلك بعد الاستعانة بشكل أساسي بمنصات مثل زووم من أجل هذا خلال العامين الماضيين، بينما عادت كذلك جلسات توقيع السائقين في البحرين.

في حين قال لوكلير سائق فيراري أنه أمر جيّد أن تعود إلى الأمور إلى طبيعتها ببطء، إلّا أنه شدّد على الحاجة للحفاظ على توخّي الحذر.

فقال: "نحن ما نزال بحاجة لتوخّي الحذر، كذلك بين السائقين وكل هذه الأمور من حولنا، كون الفيروس لم يختف بعد".

وأضاف: "إلى الآن، وإذا ما كنت مصابًا بكوفيد، فلن تتمكن من التسابق، الأمر مكلّف جدًا. ما نزال بحاجة لأن نكون حريصين للغاية".

جديرٌ بالذكر أن لوكلير قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرّتين، الأخيرة كانت في نهاية موسم 2021، حيث أوضح المونغاسكي بأن تجربتيه كانتا مختلفتين للغاية.

حيث قال: "الأولى لم تكن سيئة للغاية، بينما كان شعوري أسوأ بعض الشيء في الثانية، مجرد صداع وبعض الإعياء. لكن الوضع لم يدم طويلًا بالنسبة لي، أسبوع واحد تقريبًا أو أسبوع ونصف في المرّتين. لكن الأمر يعتمد على الشخص نفسه، فلديّ بعض الأصدقاء بصحة جيدة جدًا وكان الوضع لديهم أسوأ بكثير. لذلك نعم، من الصعب للغاية توقّع ما سيحدث".