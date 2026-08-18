لم يحقق شارل لوكلير سوى فوز واحد حتى الآن في موسم 2026.

وتمكن سائق موناكو من الانتصار في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، لكن مشكلة في السيارة تعرض لها أنتونيللي، الذي كان يتبعه، حالت دون تمكن السائق الإيطالي من تسجيل النقاط.

ويتمثل هدف سائق فيراري هذا العام في تحقيق المزيد من الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.

حيث قال لوكلير لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا: "لا أفكر في البطولة حتى الآن؛ أريد فقط الفوز بسباق آخر. لكن العمل الذي كنت أبذله يؤتي ثماره".

وأضاف: "إذا لم تتمكن فيراري من الفوز بالبطولة، فسأكون سعيداً إذا فاز كيمي".

وأكمل: "هناك بعض الأشخاص متحمسون للغاية، وهذا يذكرني بما كنت عليه عندما بدأت في الفورمولا 1 للمرة الأولى".

بالمقابل، وفي تصريحات أخرى عبّر شارل لوكلير سائق فيراري، عن اعتقاده السابق بأن ماكس فيرستابن "شخص سيئ" خلال أيام سباقات الكارتينغ، لكن علاقتهما نضجت وتغيرت بشكل كامل على مر السنين.

ويعود التنافس بين نجمي الفورمولا 1 شارل لوكلير وماكس فيرستابن إلى سنوات مشاركتهما في سباقات الكارتينغ.

كما تحول تنافسهما الشديد على الحلبة على مرّ السنين إلى احترام متبادل.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Sona Maleterova / Getty Images

وضمن حديثه إلى سكاي إيطاليا، تحدث لوكلير بصراحة عن نظرته السابقة، ملخصًا الوضع الحالي بهذه الكلمات:

"لقد نضجت علاقتنا بالتأكيد على مر السنين".

وأكمل: "كنت مقتنعًا بأنه شخص سيئ، وكان يعتقد الشيء نفسه عني تمامًا. لكن الوضع تغير بالكامل اليوم".

ويُعد مستقبل فيرستابن مع ريد بُل وإمكانية انتقاله إلى فرق أخرى أحد أبرز مواضيع النقاش في أروقة الفورمولا 1 قبل موسم 2027.

وتحدث لوكلير عن إمكانية انتقال النجم الهولندي إلى فيراري، مؤكدًا أنه ليس قلقًا من مثل هذه الخطوة.

واستذكر السائق القادم من موناكو أنه تسابق إلى جانب عمالقة مثل سيباستيان فيتيل وكارلوس ساينز وزميله الحالي لويس هاميلتون طوال مسيرته.

ثم تابع: "ماكس سائق موهوب بشكل استثنائي، وقد فاز بأربع بطولات عالمية".

وأردف: "ومع ذلك، أنا محظوظ بما يكفي لأنني عملت مع زملاء رائعين مثل هاميلتون و(سيباستيان) فيتيل و(كارلوس) ساينز طوال مسيرتي".

وأكمل: "لذلك، حتى لو انتهى بنا المطاف في الفريق نفسه يومًا ما، فلن يقلقني ذلك".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، بالنظر إلى الرحلة التي بدأناها معًا في فئات الكارتينغ عام 2010، فستكون قصة رائعة إذا التقى كلانا في فيراري".

واختتم: "مع ذلك، في الوقت الحالي يجب أن أستمتع بالعمل مع لويس (هاميلتون)".