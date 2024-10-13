لوكلير: أوستن ستكشف عن وضع ريد بُل ضمن معركة اللقب
يعتقد سائق فيراري شارل لوكلير أن أداء ريد بُل في جائزة الولايات المتحدة الكبرى سيكشف عن مدى خطورتهم في الفصل التالي من معركة لقب الفورمولا 1.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تراجع أداء ريد بُل بشكل كبير هذا الموسم بالمقارنة مع الموسم الماضي، إذ لم تحقق أي فوز في آخر ثمانية سباقات. كما خسرت صدارتها في ترتيب الصانعين لصالح مكلارين.
وبينما تعاني ريد بُل لإيجاد حلول لمشاكل التوازن التي حدت من أدائها، انتعشت فيراري بعد فترة العطلة الصيفية.
حيث سجل لوكلير منصة تتويج في زاندفورت، قبل أن يفوز في مونزا، ويحصد الوصافة في باكو، وكان على طريق مواصلة سلسلة النتائج الجيدة في سنغافورة لولا تراجعه في التصفيات.
في المقابل كان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أفضل البقية، حيث أنهى سباق مارينا باي ثانيًا بين سيارتي مكلارين.
وقد أشار لوكلير إلى أن السباق المقبل في أوستن سيظهر ما إذا كان أداء ريد بُل في سنغافورة مجرد لحظة عابرة أم مؤشرًا على فريق عاد من كبوته للمنافسة على اللقبين في الجولات الست المتبقية.
حيث قال: "يعتمد الأمر على سباقهم المقبل".
وأضاف: "لقد كان أداؤهم متذبذبًا في السباقات الأخيرة، لكن يجب ألا نغفل أيضًا أن بعض السباقات الماضية كانت خاصة نوعًا ما من حيث متطلبات السيارة".
جدير بالذكر أن ريد بُل تمتلك ما مجموعه 475 نقطة في ترتيب الصانعين، بفارق 34 نقطة عن فيراري و41 نقطة خلف مكلارين.
فيما يتصدر فيرستابن ترتيب السائقين برصيد 331 نقطة مع تبقي ستة سباقات، بينما يحتل لاندو نوريس المركز الثاني برصيد 279 نقطة، ولوكلير في المركز الثالث بفارق 34 نقطة.
"لم أستبعد ريد بُل أبدًا، وأنا متأكد أنهم سيكونون أقوياء مع نهاية الموسم" قال المونغاسكي
وأكمل: "قبل سباقين أو ثلاثة، لم تتوقع فيراري بالتأكيد أن تكون قريبة جدًا من المنافسة على اللقب. في بداية الموسم، اعتقدنا جميعًا أن ريد بُل ستفوز باللقب بسهولة كما فعلت العام الماضي".
وأردف: "ثم جاءت مكلارين وأحرزت تقدمًا كبيرًا، وحققنا أفضل ما لدينا في معظم الموسم، باستثناء السباقات الثلاثة بعد كندا حيث عانينا كفريق وحاولنا إعادة ترتيب أوراقنا. لكن باستثناء ذلك، ورغم أننا لم نكن نملك السيارة الأسرع، أعتقد أننا دائمًا استغللنا الفرص إلى أقصى حد، مما سمح لنا بعدم فقدان الكثير من النقاط أمام منافسينا".
واختتم: "لذلك علينا فقط الاستمرار في ما نقوم به، ونأمل أن تؤتي الاستمرارية التي أظهرناها في نهاية العام ثمارها".
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