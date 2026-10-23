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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري

انتزع شارل لوكلير، سائق فيراري، الصدارة من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، لينهي التجارب الحرة الأولى لجائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 في أوستن في المركز الأول.

خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

كان لوكلير أسرع بفارق أقل بقليل من عُشر الثانية من فيرستابن، مستفيدًا من سيارة فيراري المحدّثة، في مسعاه لمنع السائق الهولندي وفريق ريد بُل، الذي يقدم انتفاضة قوية، من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في سباقات الجائزة الكبرى.

وعلى حلبة الأمريكيتين الحارة، بدأت فيراري يومها بقوة، إذ اختبرت أحدث حزمة تحديثات انسيابية لديها، والتي يُعتقد أنها الأخيرة لموسم 2026.

وتتضمن حزمة التحديثات الخاصة بسباق تكساس تعديلات على أرضية السيارة، والألواح الجانبية الموجّهة لتدفق الهواء، والجوانب، والناشر الخلفي. وعلى الرغم من أن هذه التحديثات تبدو كبيرة نظريًا، حرص الفريق على خفض سقف التوقعات، واصفًا إياها بأنها تحسينات طفيفة.

ومهما يكن، تمكن شارل لوكلير ولويس هاميلتون سريعًا من التأقلم مع الحلبة المتعرجة التي يبلغ طولها 5.5 كيلومتر خلال الدقائق الأولى، إذ سجّل لوكلير زمنًا قدره دقيقة واحدة و36.61 ثانية باستخدام الإطارات المتوسطة، متقدمًا بفارق 0.074 ثانية على أفضل زمن أولي سجّله هاميلتون.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث، أمام ثنائي مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل، اللذين استخدما الإطارات القاسية الأبطأ خلال طلعاتهما الأولى، ليتأخرا بفارق أربعة أعشار وخمسة أعشار الثانية على التوالي.

وسيطرت الملاحظات المتعلقة بمشاكل توازن السيارات على الاتصالات اللاسلكية في حلبة الأمريكيتين، التي تُعد عادةً من الحلبات الصعبة من حيث ضبط الإعدادات، بسبب تنوع تصميم مسارها ووعورة سطحها.

وبعد تجاوز منتصف الحصة بقليل، قلّص لوكلير سبعة أعشار من الثانية من زمنه السابق، بعدما انتقل إلى الإطارات اللينة.

وفي الوقت الذي عالج فيه فيرستابن مشاكل التوازن والتوجيه التي واجهها في البداية، صعد سريعًا في جدول الأزمنة ليحتل المركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.084 ثانية عن زمن لوكلير البالغ دقيقة واحدة و36.052 ثانية.

وبدت سيارة ريد بُل، التي حصلت على تحديث إضافي لجناحها الأمامي الجديد، قوية بشكل خاص في المقطع الأول من حلبة الأمريكيتين، وعبر المنعطفات المتتالية السريعة.

لكن لفة كان من شأنها أن تسمح لبطل العالم أربع مرات بتجاوز لوكلير إلى الصدارة أُلغيت بسبب تجاوز حدود الحلبة عند المنعطف قبل الأخير.

وبعد تعرضه لانزلاقين مفاجئين للقسم الخلفي من سيارته، انتزع نوريس المركز الثالث بفارق 0.245 ثانية عن الصدارة، أمام راسل، في وقت بدا فيه أن الفرق الأربعة الكبرى متقاربة في المستوى، استنادًا إلى العينة المحدودة من التجارب الحرة الأولى.

واكتفى أنتونيللي، الذي يُعد المرشح الأبرز لحسم لقب العالم، بالمركز الخامس أمام هاميلتون وبياستري.

وتصدر غابرييل بورتوليتو مجموعة فرق الوسط مع آودي، بعدما احتل المركز الثامن بفارق أقل بقليل من ثانية عن سائقي المقدمة. وكان زمنه أسرع قليلًا من زمن آرفيد لينبلاد في سيارة ريسينغ بولز، التي تتقدم بفارق مريح في الصراع على المركز الخامس في بطولة الصانعين.

وتفوق ليام لاوسون على سائق هاس أوليفر بيرمان ليحتل المركز العاشر، بينما أظهرت أستون مارتن بعض مؤشرات التحسن، مع إنهاء فرناندو ألونسو ولانس سترول الحصة في المركزين الثاني عشر والثالث عشر.

وتقدم السائقان على إسحاق حجار في سيارة ريد بُل الثانية، الذي خسر فرصته في تسجيل زمن سريع على مدار لفة واحدة بسبب تجاوز حدود الحلبة.

وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة سائق ناشئ واحد، هو كولتون هيرتا مع كاديلاك، بعدما تسلّم سيارة سيرجيو بيريز على أرضه وبين جماهيره.

وحصل نجم إندي كار السابق على حصص إضافية من التجارب الحرة يوم الجمعة، في مسعاه لجمع النقطتين المتبقيتين من نقاط الرخصة الفائقة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وتعويض الحصة التي لم يتمكن من إكمالها في إيطاليا.

وكان أليكسندر ألبون، سائق فريق ويليامز، السائق الوحيد الذي لم يسجل زمناً تنافسياً في اللفات، حيث اختار فريقه إجراء اختبارات انسيابية لدعم خطط التطوير لعام 2027.

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التجارب الحرة الأولى

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

1:36.052

S 206.625 2 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 25

+0.084

1:36.136

0.084 S 206.445 3 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 22

+0.245

1:36.297

0.161 S 206.099 4 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 26

+0.326

1:36.378

0.081 S 205.926 5 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 25

+0.481

1:36.533

0.155 S 205.596 6 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 23

+0.503

1:36.555

0.022 S 205.549 7 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 23

+0.734

1:36.786

0.231 S 205.058 8 غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 23

+0.943

1:36.995

0.209 S 204.616 9 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 26

+1.011

1:37.063

0.068 S 204.473 10 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 22

+1.257

1:37.309

0.246 S 203.956 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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