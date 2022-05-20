لوكلير أمام ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا

دخل معظم السائقين على إطارات "ميديوم" مباشرة حال بداية الحصّة، حيث واصل الجميع جمع البيانات لتحليلها مساء اليوم والوقوف على مدى نجاعة التحديثات التي تمّ جلبها، في ظلّ تواصل الجدل والصخب المحيط بنسخ أستون مارتن لسيارة ريد بُل.

وكان فالتيري بوتاس قد أكمل لفّة سريعة مبكّرة قبل أن يقول عبر اللاسلكي: "انكسر شيء ما"، حيث صدر بعض الدخان من قدرة قيادته، وكان هناك صوتٌ غريبٌ فيها، وهو ما دفعه ليُوقف سيارته بجوار المسار مباشرة عند المنعطف الثاني.

ودفع ذلك إدارة السباق إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة من أجل إبعاد سيارة ألفا روميو.

ولدى استئناف الحركة الطبيعيّة فقد عبر لاندو نوريس بعنفٍ على الحفف الجانبيّة بالخروج من المنعطف التاسع السريع، حيث قال: "يبدو أنّني ألحقت ضررًا بالأرضيّة على الأرجح".

وعاد السائقون بعد ذلك على إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة، وجاءت بعض المفاجآت حينها.

إذ في حين كان لوكلير في الصدارة مجدّدًا بـ 1:19.670 دقيقة، فإنّ المشهد خلفه كان مختلفًا هذه المرّة.

حيث تواجد ثنائيّ مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون في المركزين الثاني والثالث تواليًا وبفارق عُشرٍ وعُشرين من الثانية تباعًا، حيث يبدو أنّ تحديثات الفريق لسيارته "دبليو13" قد آتت ثمارها، بالرغم من الحاجة للانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأمور في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن زميل لوكلير في المركز الرابع بفارق ثلاثة أعشارٍ من الثانية عنه، وبالكاد تقدّم على ماكس فيرشتابن بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.016 ثانية.

وذهب المركز السادس إلى فرناندو ألونسو صاحب الأرض والجمهور الذي تقدّم على سيرجيو بيريز بفارق مريح في ظلّ معاناة المكسيكي بعد غيابه عن الحصّة الأولى.

أمّا المرتبة الثامنة فقد كانت من نصيب سيباستيان فيتيل الذي تقدّم على إستيبان أوكون، بينما قدّم ميك شوماخر لفّة لافتة منحته المركز العاشر.

وبالانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة فقد حافظت مرسيدس على وتيرتها الجيّدة، في حين بدت معاناة فيراري على صعيد تآكل الإطارات متواصلة على هذه الحلبة كذلك، حيث قال لوكلير: "الإطارات بصدد التلاشي بالكامل"، بينما كانت وتيرة فيرشتابن الأكثر استقرارًا.