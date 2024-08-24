لوكلير: أمامنا الكثير لنقوم به إن أردنا الفوز

تكلم لوكلير حول تأدية فريقه مؤخراً، وذلك بعد التجارب الحرة لجائزة هولندا الكبرى.

حيث اعترف أصيل موناكو أن فيراري تعاني من نقص الوتيرة مقارنة بأقرب المنافسين، لكنه أوضح أن هذا أمر متوقع.

فقال يوم الجمعة: "نحن نعاني لمجاراة وتيرة منافسينا".

وأكمل: "لكن حين أنظر للبيانات، بوسعي القول أن الوضع أفضل مما يبدو عليه".

وتابع: "هناك بالتأكيد أمور يجب العمل عليها، خاصة إن أردنا المنافسة على الفوز".

واسترسل: "سأقدم أقصى ما بوسعي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في التصفيات".

واستكمل: "إن نجحنا بالاقتراب حتى 0.2 أو 0.3 ثانية من المنافسين أمامنا، فربما نحصل على فرصة المنافسة لتحقيق مراكز جيدة".

واختتم: "وإلا، أعتقد أنها ستكون جولة معقدة جداً بالنسبة لنا".